حقيقة أم فوتشوب؟ ظهور 3 شموس في الصين معهد البحوث الفلكية يوضح

تحدث الدكتور طه راجح، عميد معهد البحوث الفلكية عن مدى حقيقة ظهور ثلاث شموس في الصين، وظهرها في سماء الصين ، وعل انه سمع هذا الموضوع من خلال نشر وسائل الاعلام والسوشيال ميديا له وتداوله بشكل كبير خلال الساعات الاخيرة ولكنه لم يري ذلك بعينه، وايضا لم يتم اثبات صحة ذلك والتاكد منه علميا وفلكيا.



ظهور 3 شموس في الصين

نشرت العديد من وسائل الاعلام، وسائل التواصل الاجتماعي ظهور 3 شموس في الصين، حيث ازداد البحث خلال الساعات الاخيرة حول حقيقة، ظهور ثلاث شموس في الصين، كما ازدات معدلات الغموض والحيرة حول هذه الظاهرة، وهل تم اثباتها بطريقة علمية أم لا، وكان السؤال في الاصل من البداية حول حقيقة حدوث هذه الظاهرة من الاساس، كما اكد عدد كبير من علماء الفلك عدم ثبوت صحة حدوث هذه الظاهرة .

حقيقة ظهور 3 شموس بالصين

أوضح الدكتور طه راجح، عميد معهد البحوث الفلكية من خلال برنامج المواطن المذاع عبر قناة الحدث، أن ظاهرة تواجد 3 شموس في وقت واحد في الصين، لم تثبت ابدا بشكل علميا، ومعتبرا ان هذا قد يكون فوتوشوب، كما انه مخالف للواقع تماما فلا يمكن ان يظهر 3 شموس في وقت واحد، ولم تحدث من قبل وان هذا الحديث شيء منافي للواقع، والعلم بشكل تام.

المرصد الفلكي الجديد

وتناول عميد معهد البحوث الفلكية، انتهاء احد فرق البحث بمعهد البحوث الفلكية من تركيب أجهزة اختبارات المواقع وذلك لمشروع جديد في سيناء، إنشاء المرصد الفلكي الجديد في (سيناء) حيث يعتبر من اهم المشروعات القومية والتي لها اهمية وتتبناها مصر ضمن خطة التطوير التي وضعها المعهد الفلكي للبحوث، واوضح ان مرصد سيناء الذي يعمل معهد البحوث الفلكية على تنفيذه يتواجد في منطقة جنوب سيناء، سوف يكون بدلا من مرصد، القطامية الحالي والذي يستمر في العمل حتي الان، وبعد ذلك سيتبعه انشاء محطات رصد.

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