من معبر رفح.. وزير الخارجية التركي يثمن دور مصر في غزة

زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مدينة العريش ورفح، حيث أشاد بالدور الذي تقوم به مصر في تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

تفقد المنشآت اللوجستية في العريش

بدأ وزير الخارجية التركي زيارته الرسمية لمصر بتفقد المنشآت اللوجستية الخاصة بالهلال الأحمر المصري في مدينة العريش، وكذلك ميناء العريش البحري، بعد ذلك، انتقل إلى معبر رفح.

شرح آلية استقبال المساعدات

قدم محافظ شمال سيناء، خالد مجاور، شرحًا تفصيليًا للوزير التركي حول آلية استقبال المساعدات الإنسانية من مختلف دول العالم والمنظمات الدولية، وتخزينها في مدينة العريش، ثم تسليمها لمسؤولي الأونروا عبر جمعية الهلال الأحمر المصري وفقًا للاحتياجات الملحة لسكان غزة.

تطابق مواقف مصر وتركيا

أكد فيدان أن مواقف مصر وتركيا تتفق بشأن ضرورة إنهاء الصراع في غزة وتحقيق السلام في المنطقة من خلال حل الدولتين.

المساعدات التركية إلى غزة عبر مصر

أوضح السفير التركي بالقاهرة، صالح موتلو شن، أن تركيا أرسلت مئات الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة عبر مصر، وذلك عبر طائرات الشحن التي وصلت إلى مطار العريش الدولي وسفن المساعدات التي رست في ميناء العريش البحري.

مباحثات رسمية في القاهرة

من المقرر أن يجري وزير الخارجية التركي مباحثات رسمية مع نظيره المصري يوم الاثنين في القاهرة، لمناقشة سبل خفض التصعيد الإقليمي الحالي والاستعدادات لعقد الاجتماع الأول رفيع المستوى لمجلس التعاون الاستراتيجي، الذي من المقرر عقده في تركيا خلال الزيارة المرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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