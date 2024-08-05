الشوط الأول.. الزمالك يتقدم بهدفين نظيفين أمام إنبي بالدوري

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك ضد إنبي، التي تُقام على ملعب استاد القاهرة الدولي والمؤجلة من الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز، بتقدم الزمالك بهدفين دون رد.

ويقدم موقع «الموجز» تفاصيل الشوط الأول في مباراة الزمالك وإنبي بالدوري

افتتح الزمالك المباراة بتشكيل ضم: محمود الشناوي في حراسة المرمى، وأحمد فتوح، مصطفى الزناري، حمزة المثلوثي، وعمر جابر في الدفاع، بينما جاء في الوسط: محمد أشرف "روقا"، سيف جعفر، وسامسون أكينيولا، وفي الهجوم: مصطفى شلبي، سيد عبد الله "نيمار"، وناصر منسي.

بدأت المباراة بنشاط هجومي من الفريقين، وسدد أحمد نادر حواش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية، لكنها علت العارضة. وفي الدقيقة السابعة، نجح ناصر منسي في تسجيل هدف التقدم للزمالك، بعد عرضية متقنة من مصطفى شلبي، حولها منسي بقدمه إلى يسار الحارس.

تفاصيل الشوط الأول بين الزمالك وإنبي

حاول إنبي تعديل النتيجة، ولكن ناصر منسي أضاف الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة الرابعة عشرة برأسية قوية، فشل حارس مرمى إنبي عبد الرحمن سمير في التصدي لها.

وفي الدقيقة 21، كاد أحمد أمين أوفا يقلص الفارق بتسديدة مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى محمود الشناوي. تواصلت محاولات إنبي لتقليص الفارق، ولكن الزمالك واصل دفاعه ببراعة. في الدقيقة 35، أهدر سيف جعفر فرصة للزمالك بتسديدة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس.

ورغم تكثيف الفريق البترولي محاولاته في الدقائق الأخيرة للشوط الأول، لم ينجح في تقليص الفارق، لينتهي الشوط بتقدم الزمالك بهدفين نظيفين.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمود الشناوي.

خط الدفاع : أحمد فتوح – مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" – سيف جعفر – سامسون أكينيولا.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - ناصر منسي – سيد عبد الله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، عمر عبد العزيز وأحمد مجدي ومحمد عاطف ومحمد السيد ومهاب ياسر وعمار ياسر وناصر ماهر وحازم أسامة ويوسف أوباما.

تشكيل إنبي أمام الزمالك

وجاء تشكيل إنبى كالتالى:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير

خط الدفاع: مروان داود - أحمد كالوشا - عبد الله عادل - أحمد صبيحة - علي فوزي

خط الوسط: أحمد العجوز - مودي ناصر – محمد حتحوت

خط الهجوم: أحمد نادر حواش - أحمد أمين اوفا

ويتواجد على مقاعد البدلاء، رضا السيد ومصطفى شكشك ويوسف لبيب وأحمد جمال وعلي أوسكار وخالد أحمد حسن ويوسف عادل وفتحي السيد ومحمد النحاس.

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