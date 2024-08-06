يستعد منتخب مصر الأول لكرة اليد رجال، لخوض مباراته المقبلة في إطار منافسات الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في نسختها الجارية والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية حتى 11 أغسطس الجاري.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد في التأهل إلى دور ربع النهائي من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، بعدما احتل وصافة مجموعته الثانية خلف الدنمارك.

وضرب منتخب مصر موعدًا ناريًا مع منتخب إسبانيا، في دور ربع النهائي من دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في نسختها الجارية، بعدما احتل الماتادورز الإسباني المركز الثالث في مجموعته الأولى.

مواعيد مباريات ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

يوم الاربعاء الموافق 7 اغسطس 2024

10:30 صباحًا.. منتخب مصر ضد منتخب إسبانيا

2:30 ظهرًا - منتخب المانيا ضد منتخب فرنسا

6:30 مساء - منتخب الدنمارك ضد منتخب السويد

10:30 مساء - منتخب سلوفينيا ضد منتخب النرويج

موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد ضد إسبانيا في أولمبياد باريس 2024

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر لكرة اليد في تمام العاشرة والنصف صباح غد الأربعاء,

ترتيب مجموعات كرة اليد في أولمبياد باريس 2024

ويستعرض لكم "الموجز" ترتيب مجموعات كرة اليد في أولمبياد باريس 2024 وجاء على النحو التالي:

ترتيب المجموعة الأولى في أولمبياد باريس 2024

1- ألمانيا 8 نقاط

2- السويد 6 نقاط

3- سلوفينيا 3 نقاط

4- إسبانيا 2 نقاط

5- كرواتيا 2 نقاط

6- اليابان 0 نقطة

ترتيب المجموعة الثانية في أولمبياد باريس 2024

1- الدنمارك 8 نقاط.

2- مصر 7 نقاط.

3- النرويج 6 نقاط.

4- فرنسا 3 نقاط.

5- المجر نقطتان.

6- الأرجنتين - بلا نقاط.

ويسعى منتخب مصر لمواصلة مشواره في دورة الألعاب الأولمبية، بعدما حقق ثلاث انتصارات في دور مجموعات أولمبياد باريس 2024، وتلقى الهزيمة في مباراة وحيدة وتعادل في الأخرى.

ويطمح رجال اليد للفراعنة في تحقيق ميدالية أولمبية تاريخية، بعدما كان المركز الرابع هو أفضل إنجاز لـ منتخب مصر في دورات الألعاب الأولمبية الصيفية والذي حققه في نسختين، وكان أخرها دورة ألعاب طوكية 2020 الأخيرة.

اقرأ أيضًا:

منافس منتخب مصر لكرة اليد في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024

الغيابات تضرب صفوف فرنسا قبل مواجهة المنتخب الأولمبي بـ أولمبياد باريس