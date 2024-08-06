تاريخ مواجهات منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب قبل برونزية أولمبياد باريس 2024

أصبح عشاق وجماهير كرة القدم العالمية والعربية والأفريقية، على موعد مع التاريخ، ولقاء ناري سيجمع بين منتخب مصر الأولمبي ونظيره المغرب، في إطار منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في نسختها الجارية.

منتخب مصر الأولمبي يخسر في أولمبياد باريس 2024

ونجح منتخب مصر الأولمبي في الوصول إلى المربع الذهبي في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، ليضرب موعدًا ناريًا مع منتخب فرنسا مستضيف النسخة الحالية رقم 33 من الأولمبياد الصيفية.

وتقدم منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره فرنسا في المباراة التي جمعتهما أمس الاثنين، ليقترب من التأهل إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه، قبل أن ينجح مستضيف الدورة الأولمبية في خطف هدف التعادل ويلجأ بالمباراة إلى الأشواط الإضافية، ومن ثم حسم اللقاء بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وعلى جانب آخر، خسر منتخب المغرب في مباراته ضد منتخب إسبانيا في إطار منافسات نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 أيضًا، ليتجه هو الأخر إلى مباراة الميدالية البرونزية.

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب في أولمبياد باريس 2024

ويقدم الموجز في السطور التالية، موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب المغرب، في مباراة الميدالية البرونزية بـ دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024…

من المقرر أن يلتقي منتخب مصر الأولمبي مع نظيره منتخب المغرب يوم الخميس 8 أغسطس، وستقام المباراة على ملعب "لا بوجوار" في مدينة نانت.

وستبدأ المباراة بين منتخب مصر الأولمبي ضد نظيره المغرب في تمام السادسة مساء الخميس المقبل بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر الأولمبي

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب في أولمبياد باريس 2024

وتذاع المباراة بين منتخب مصر الأولمبي ونظيره منتخب المغرب على بي إن سبورتس 1 ويعلق عليها علي محمد علي.

تاريخ مواجهات منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب

وسبق أن التقى منتخب مصر الأولمبي مع نظيره المغربي في مباراتين من قبل، ولم يسبق له الفوز على أشبال أطلس، والتي جمعتهما في كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة في نسختي 2011 و 2023.

أما عن تاريخ مواجهات مصر ضد العرب في أولمبياد باريس، ستكون مواجهة منتخب مصر مع المغرب هي المواجهة العربية الثانية للفراعنة في الأولمبياد، حيث كانت الأولى في نسخة 1992، حيث حينها واجه الفراعنة نظيره القطري.

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