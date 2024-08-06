مواعيد منافسات مصر في أولمبياد باريس اليوم الثلاثاء 6-8-2024 والقنوات الناقلة

تواصل بعثة مصر مشاركتها في منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية في الفترة الحالية وحتى 11 أغسطس الجاري.

وتقام على مدار اليوم الثلاثاء الموافق 6-8-2024، عددًا من المنافسات القوية لـ بعثة مصر في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي تطمح لزيادة غلتها من الميداليات الأولمبية، بعدما خيبت البعثة آمال الجماهير على مدار الأيام الماضية.

ولم تحقق بعثة مصر حتى الآن سوى ميدالية أولمبية وحيدة، وهي التي حصدها محمد السيد بطل منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة عندما حقق برونزية تاريخية.

وتشارك مصر في النسخة الـ 33 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الجارية بأكبر بعثة في تاريخها وتاريخ العرب وأفريقيا.

ويوضح الموجز لمتابعيه في السطور التالية، مواعيد منافسات بعثة مصر في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في نسختها الجارية

مواعيد منافسات الغطس في أولمبياد باريس 2024

11 صباحا (غطس) محمد فاروق - تصفيات 3 م سلم متحرك

مواعيد منافسات ألعاب القوى في أولمبياد باريس 2024

11:20 صباحا (ألعاب القوى) إيهاب عبد الرحمن - تصفيات رمي الرمح

12:15 ظهرا (ألعاب القوى) إسراء عويس - تصفيات الوثب العالي

12:50 ظهرا (ألعاب القوى) مصطفى عبد الخالق - تصفيات رمي الرمح

مواعيد مباريات المصارعة في أولمبياد باريس 2024

12:07 ظهرا (المصارعة) مؤمن ربيع ضد الفنزويلي رايبر رودريجيز - منافسات الترضية

12:20 ظهرا (المصارعة) عبد اللطيف منيع ضد البلغاري كيريل ميلوف - منافسات الترضية

12:28 ظهرا (المصارعة) محمد جبر ضد الصربي ميهايل كاجايا - وزن 97 كجم

12:42 ظهرا (المصارعة) ندى مدني ضد الصينية فينج زيكي - وزن 50 كجم

12:56 ظهرا (المصارعة) محمود عبد الرحمن ضد الأوزبكي أرام فاردانيان - وزن 77 كجم

مواعيد منافسات السباحة التوقيعية في أولمبياد باريس 2024

8:30 مساء (سباحة توقيعية للسيدات) منافسات الفرق - الروتين الحر

جدول ميداليات أولمبياد باريس 2024

الصين (53 ميدالية – 21 ذهبية، 18 فضية، 14 برونزية)

الولايات المتحدة الأمريكية (78 ميدالية – 20 ذهبية، 30 فضية، 28 برونزية)

أستراليا (32 ميدالية – 13 ذهبية، 11 فضية، 8 برونز)

فرنسا (46 ميدالية – 12 ذهبية، 16 فضية، 18 برونزية)

بريطانيا (42 ميدالية – 12 ذهبية، 13 فضية، 17 برونزية)

كوريا الجنوبية (26 ميدالية – 11 ذهبية، 8 فضة، 7 برونز)

اليابان (26 ميدالية – 10 ذهب، 5 فضة، 11 برونز)

إيطاليا (25 ميدالية – 9 ذهب، 10 فضة، 6 برونز)

هولندا (17 ميدالية – 7 ذهب، 5 فضة، 5 برونز)

ألمانيا (16 ميدالية – 7 ذهب، 5 فضة، 4 برونز)

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