مصارعة أولمبياد باريس 2024.. منيع يتأهل لمباراة البرونزية ومؤمن ربيع يخسر الترضية

تستمر على مدار اليوم الثلاثاء، منافسات بعثة مصر في لعبة المصارعة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية في الفترة الحالية وحتى 11 أغسطس الجاري.

وكانت فعاليات المصارعة انطلقت أمس الاثنين، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث كانت البداية مع منافسات المصارعة الرومانية.

قائمة مصارعة مصر في أولمبياد باريس 2024

ويمثل مصر في منافسات المصارعة الرومانية في دورة الألعاب الأولمبية كل من..

مؤمن محمد في وزن 60 كجم، محمد إبراهيم "كيشو" في وزن 67 كجم، محمود خالد في وزن 77 كجم، محمد مصطفى في وزن 87 كجم، محمد علي في وزن 97 كجم، عبد اللطيف محمد منيع في وزن 130 كجم.

منيع ومؤمن يتأهلان لمنافسات الترضية في أولمبياد باريس 2024

ويوضح الموجز مشوار الثنائي عبد اللطيف منيع ومؤمن محمد في منافسات المصارعة بـ أولمبياد باريس 2024…

وخاض الثنائي عبد اللطيف منيع ومؤمن محمد منافساتهم أمس الاثنين، حيث التقى مؤمن مع بطل الصين في دور ثمن النهائي في وزن 60 كجم، وعبد اللطيف منيع واجه لاعب تركيا في وزن 130 كجم.

مصارعة أولمبياد باريس 2024

وتأهل عبد اللطيف منيع إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على لاعب تركيا بنتيجة 3-1 في ثمن نهائي وزن 130 كجم بدورة الالعاب الاولمبية باريس، قبل أن يخسر في اللحظات الاخيرة من لاعب تشيلي، ويتأهل لخوض مباريات الترضية.

وحقق منيع الفوز في مباراة الترضية على لاعب بلغاريا ليلعب على الميدالية البرونزية امام لاعب الصبن في منافسات وزن 130 كجم بدورة الالعاب الاولمبية باريس,

وعلى جانب آخر، خسر مؤمن محمد مباريات الترضية، والتي كان قد تأهل لها في وزن -60 كجم ضمن منافسات المصارعة الرومانية في اولمبياد باريس بعد تأهل لاعب الصين الى المباراة النهائية

جدول ميداليات أولمبياد باريس 2024

الصين (53 ميدالية – 21 ذهبية، 18 فضية، 14 برونزية)

الولايات المتحدة الأمريكية (78 ميدالية – 20 ذهبية، 30 فضية، 28 برونزية)

أستراليا (32 ميدالية – 13 ذهبية، 11 فضية، 8 برونز)

فرنسا (46 ميدالية – 12 ذهبية، 16 فضية، 18 برونزية)

بريطانيا (42 ميدالية – 12 ذهبية، 13 فضية، 17 برونزية)

كوريا الجنوبية (26 ميدالية – 11 ذهبية، 8 فضة، 7 برونز)

اليابان (26 ميدالية – 10 ذهب، 5 فضة، 11 برونز)

إيطاليا (25 ميدالية – 9 ذهب، 10 فضة، 6 برونز)

هولندا (17 ميدالية – 7 ذهب، 5 فضة، 5 برونز)

ألمانيا (16 ميدالية – 7 ذهب، 5 فضة، 4 برونز)

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