بالساعة.. مواعيد اهم المباريات اليوم في الدوري المصري وأولمبياد باريس 2024

تقام على مدار اليوم الثلاثاء الموافق 6-8-2024، عددًا من المباريات القوية والمثيرة، في مختلف الملاعب العالمية، والبطولات الأوروبية، وعلى رأسها منافسات دوري أبطال أوروبا.

وفي السياق ذاته، تواصل بعض الأندية الأوروبية معسكراتها التحضيرية الخارجية، تمهيدًا لدبء منافسات الموسم الرياضي الجديد 2024-2025، والمقرر له منتصف أغسطس الجاري.

وتأتي قمة ريال مدريد الإسباني ضد تشيلسي الإنجليزي، كأبرز مباريات الأندية الودية التي تقام اليوم الثلاثاء،

ويقدم الموجز في السطور التالية، مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس الجاري، وجولة في مختلف ملاعب العالم.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

كارباج اجدام ضد لودوجوريتس رازجراد – الساعة 7 مساء

مالمو ضد باوك سالونيكا – الساعة 8 مساء

ميتييلاند ضد فرينكفاروزي – الساعة 8:15 مساء

سبارتا براج ضد ستيوا بوخارست – الساعة 9 مساء

دينامو كييف ضد جلاسكو رينجرز – الساعة 9 مساء

ليل ضد فناربخشة – الساعة 9:30 مساء

ريد بول سالزبورج ضد تفينتي أنشخيده – الساعة 9:45 مساء

دوري أبطال أوروبا

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

بيتروكوب ضد ذا نيو سينتس – الساعة 8 مساء

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

إف سي نوح ضد آيك أثينا – الساعة 7 مساء

مواعيد مباريات ودية أندية

كوفنتري سيتي ضد روما – الساعة 7 مساء

يوفنتوس ضد يوفنتوس نيكست جين – الساعة 7:30 مساء

بوروسيا دورتموند ضد فياريال – الساعة 7:30 مساء

ريال مدريد ضد تشيلسي – الساعة 2 صباحا

برشلونة ضد ميلان – الساعة 2:30 صباحا

مصارعة أولمبياد باريس 2024

مواعيد مباريات أولمبياد باريس 2024

11:00 صباحاً الغطس - 3 متر متحرك "رجال" محمد فاروق - مرحلة التصفيات.

11:20 صباحاً ألعاب القوى - رمي الرمح "رجال" إيهاب عبد الرحمن - مرحلة التصفيات.

12:50 ظهراً ألعاب القوى - رمي الرمح "رجال" مصطفى محمود – مرحلة التصفيات.

12:15 ظهراً ألعاب القوى – الوثب الطويل "سيدات" إسراء عويس – مرحلة التصفيات.

12:10 ظهراً المصارعة - الرومانية "رجال" وزن 130 كجم عبد اللطيف منيع - البلغاري كيريل ميلوف - دور الترضية.

12:17 ظهراً المصارعة - الرومانية "رجال" وزن 60 كجم مؤمن ربيع – الفنزويلي رايبر رودريجيز- دور الترضية.

12:50 ظهراً المصارعة - الرومانية "رجال" وزن 77 كجم محمود خالد - الأوزبكي آرام فاردانيان – دور الـ16

1:30 ظهراً المصارعة - الرومانية "رجال" وزن 97 كجم محمد جبر – الصربي ميخائيل كايايا - دور الـ16

1:10 ظهراً المصارعة – سيدات وزن 50 كجم أيه مدني – الصينية فينغ زيكي– دور الـ16

8:30 مساءً السباحة التوقيعية - الفرق "سيدات" منتخب السيدات - الروتين الحر

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