أولمبياد باريس 2024.. قرار عاجل من اتحاد السلاح ردًا على يارا الشرقاوي

اتخذ الاتحاد المصري للسلاح موقفًا حاسمًا ضد يارا الشرقاوي لاعبة منتخب مصر للسلاح، بعد تصريحاتها المثيرة عقب انتهاء منافساتها في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

هجوم يارا الشرقاوي على اتحاد السلاح المصري

وبعد توديع منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، شنت يارا الشرقاوي هجومًا حادًا على اتحاد السلاح المصري في بيان رسمي على صفحتها، وقالت في رسالتها:" قبل منافسات باريس لم يتم إتاحة أي إعداد للفريق حتى اللحظة النهائية قبل الأولمبياد فقد شارك الفريق في معسكر خارجي على نفقته الخاصة، بالإضافة إلى عدم وجود مدرب منتخب لسلاح الشيش سيدات منذ شهر مارس",

يارا الشرقاوي

اتحاد السلاح يحيل يارا الشرقاوي للجنة الانضباط

وقال اتحاد السلاح في بيان رسمي يرصده الموجز في السطور التالية: " قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني، تحويل يارا الشرقاوي إلى لجنة الانضباط والقيم باللجنة الأولمبية المصرية، نظرا لما بدر منها من تجاوزات وإدعائها كذبا بعدم حصولها على الدعم اللازم واتهامها مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح بالتقصير بعد وداعها منافسات السلاح في أولمبياد باريس 2024".

وأضاف:"وأرسل الاتحاد المصري للسلاح خطابا رسميا إلى شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية بتاريخ 6 أغسطس والذي جاء فيه ما تقدمت به لاعبة سلاح الشيش يارا الشرقاوى على صفحتها الخاصة على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بإدعاءات كاذبة ضد الاتحاد المصري للسلاح واتهامه بالتقصير بتقديم الدعم اللازم لها، وادعائها بالمشاركة بمعسكرات على نفقتها الخاصة".

وواصل:"وقدم الاتحاد المصري للسلاح في خطابه لائحة الانضباط والقيم والأخلاقيات للاتحاد المصرى للسلاح و بنوده لمن يسئ لسمعة الاتحاد، كما أرفق الاتحاد المصري للسلاح في خطابه تذكرة الطيران التي أصدرها الاتحاد للمشاركة بالمعسكر الذى يسبق بطولة كأس العالم بفرنسا من 10 إلى 15 يناير 2024، حيث تكلف الاتحاد قيمة التذكرة في حين أن الإقامة كانت مجانية".

واختتم:" وطالب الاتحاد المصري للسلاح في خطابه بتحويل هذه الإدعاءات الكاذبة للاعبة يارا الشرقاوب للجنة الانضباط والقيم باللجنة الأولمبية المصرية".

وأرفق الاتحاد كشوفات مشاركة سيدات سلاح الشيش خلال الثلاث مواسم السابقة وانجازات السلاح من عام 2016 إلى 2024 ومبين به التطور في التصنيف الدولي لجميع الأسلحة.

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