التتويج المحتمل.. موعد مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، مشواره في رحلة الدفاع عن لقب الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2023-2024، بعدما وصلت المسابقة لأسابيعها الأخيرة.

ونجح النادي الأهلي في الصعود إلى قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما خاض مؤجلاته في المسابقة المحلية، وحقق الفوز ذهابًا وإيابًا أمام نادي بيراميدز منافسه الوحيد على لقب الدوري الممتاز.

الأهلي يقترب من التتويج بـ الدوري المصري

ويوضح الموجز موقف تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثانية على التوالي والـ 44 في تاريخه، عندما يلتقي بنظيره سموحة في مباراته المقبلة.

وأصبحت جماهير النادي الأهلي، تآمل بتتويج فريقها بلقب الدوري المصري الممتاز خلال مباراة سموحة المقبلة.

ويحتاج النادي الأهلي إلى نقطة وحيدة فقط حتى يتوج رسميًا بلقب الدوري المصري الممتاز ويحافظ على الدرع للموسم الثاني على التوالي، وهو ما يعني تتويج النادي الأهلي بلقب الدوري حال الفوز أو التعادل مع سموحة في مباراتهما المقبلة.

الأهلي

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري المصري

ستقام مباراة النادي الأهلي ضد نظيره سموحة، في تمام الساعة التاسعة مساء الخميس المقبل ضمن مؤجلات الجولة الـ 24 من الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.

وسيستضيف استاد الجيش في برج العرب بمدينة الأسكندرية مباراة النادي الأهلي ضد منافسه سموحة، والتي من المحتمل أن تشهد تتويج المارد الأحمر باللقب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سموحة في الدوري المصري

ستنقل مباراة الأهلي ضد سموحة على قناة أون تايم سبورتس التردد الفضائي، باعتبارها الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري المصري الممتاز والمنافسات المحلية.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الأهلي ضد سموحة

1- الأهلي - 78 نقطة

2- بيراميدز - 73 نقطة

3- المصري البورسعيدي - 52 نقطة

4- الزمالك - 52 نقطة

5- مودرن سبورت - 50 نقطة

6- سموحة - 48 نقطة

7- زد إف سي - 47 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا - 45 نقطة

9- إنبي - 43 نقطة

10- الاتحاد السكندري - 40 نقطة

11- طلائع الجيش - 39 نقطة

12- البنك الأهلي - 34 نقطة

13- الجونة - 33 نقطة

14- الإسماعيلي - 32 نقطة

15- فاركو - 31 نقطة

16- بلدية المحلة - 27 نقطة

17- المقاولون العرب - 25 نقطة

18- الداخلية - 19 نقطة

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موعد مباراة الإسماعيلي والسد القطري الودية والقناة الناقلة