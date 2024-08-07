قصة حب في محضر رسمي.. أزمات شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

في عالم الفن الذي يُفترض أن يكون ملاذًا للإبداع والإلهام، تتجدد الأزمات الشخصية لتسرق الأضواء وتصبح حديث الشارع، وتبرز قصة الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها السابق حسام حبيب كواحدة من أبرز قصص الخلافات الزوجية التي تتصدر عناوين الصحف والمواقع الإلكترونية، من زواجهما الأول إلى تفاصيل انفصالهما المتكررة، ومن الاتهامات المتبادلة إلى المصالحات المؤقتة، باتت حياة شيرين وحسام مسلسلًا دراميًا يتابعه الجمهور بشغف، في هذا التقرير تستعرض الموجز تفاصيل تلك الأزمات المتجددة ونكشف عن أحدث فصولها الدرامية.

بداية الأزمة وزواجهما



في إبريل 2018، تزوج الثنائي حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب في حفل حضره الأصدقاء المقربون من داخل الوسط الفني وخارجه. بدأت الأزمات في ديسمبر 2019، بعد ظهور حسام في كليب أغنيتها "حبه جنة"، واتهم مدير أعمال شيرين السابق، ياسر خليل، حسام حبيب بالتوجه إلى منزله برفقة مجموعة من الأشخاص وإشهار السلاح الناري في وجهه، مما أدى إلى إصابته. اتهم حسام ياسر بالشروع في قتله، لكن المحكمة برأت ياسر وأدانت حسام.

الشائعات والمصالحة



في يونيو 2020، انتشرت أخبار عن شجار وتراشق بالألفاظ بين شيرين وحسام، وتدخل الفنان أحمد سعد للصلح بينهما، وطلبت شيرين وقتها الطلاق، لكن الثنائي نفى الأخبار ونشرت شيرين صورة لها مع حسام وكتبت: "زي ما انتوا شايفين مبنبطلش خناق... حبه جنة".

في نوفمبر 2020، عادت شائعات انفصال حسام وشيرين بسبب سحب حسام مبالغ مالية كبيرة من حساباتها بموجب توكيل، ونفت شيرين الشائعات بتغريدة طمأنت فيها جمهورها.

التسجيلات الصوتية

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب



في يونيو 2021، انتشرت تسجيلات صوتية منسوبة لوالد حسام تحدث فيها عن تحكم ابنه في حسابات شيرين البنكية وتخطيطه للزواج سرا من أخرى. نفت شيرين وحسام صحة التسجيلات وأكدا على حسن علاقتهما.

الطلاق الأول



في نوفمبر 2021، أعلنت شيرين عن انفصالها عن حسام حبيب في لقاء مع نضال الأحمدية، ثم في بيان رسمي. فاجأت شيرين جمهورها بظهورها حليقة الشعر في حفل بأبوظبي، مما أثار جدلاً وانتشرت شائعات عن تعرضها للضرب، لكنها نفت ذلك وأكدت أنها محاولة للتغيير.

أزمات متكررة



في مايو 2022، حررت شيرين محضراً ضد طليقها حسام بتهمة التعدي عليها وابنتيها، وأُلقي القبض عليه ثم أفرج عنه بكفالة. تجددت الشائعات حول سرقة حسام لأموالها، لكن الثنائي عاد للتصالح في أكتوبر 2022.

الخلافات العائلية



تفجرت أزمة بين شيرين وشقيقها محمد بعد تنازلها عن القضايا ضد حسام، واتهمها شقيقها بإدمان المخدرات ودخولها المستشفى للعلاج. نفت شيرين تلك الادعاءات وأكدت على محبتها لحسام.

التصالح والزواج مجدداً



في نوفمبر 2022، خرجت شيرين من المستشفى وأعلنت عقد قرانها على حسام حبيب للمرة الثانية، مقدمة له اعتذاراً عن كل ما صدر عنها خلال الفترة السابقة.

تجدد الأزمات



في بداية 2023، استُدعي الثنائي للتحقيق في لبنان بعد لقائهما بالفنان فضل شاكر المطلوب للعدالة. وفي مارس، عادت شائعات انفصالهما مرة أخرى، لكن الثنائي نفى ذلك وأكد على استقرار علاقتهما.

الخلاف الأخير

حسام وشيرين



في بداية الشهر الماضي، نشب شجار جديد بين شيرين وحسام، حيث قامت شيرين بتحرير محضر ضد حسام بعد تعديه عليها وتعرضها لإصابات. نفى حسام الاتهامات وأكد أنه كان يحاول فض اشتباك بين شيرين وابنتها.

اتهامات متبادلة



خلال الساعات الماضية، اتهمت شيرين حسام بسرقتها وتهديدها بابتزازها من خلال ابنتها، وطالبت الحكومة بالتدخل لحمايتها. رد حسام بالنفي وأكد على براءته واعتزامه اتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة حقوقه.

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