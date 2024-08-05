مفاجأة.. عودة شيرين عبد الوهاب والجمهور يعلق: صوت مصر

رسالة طمأنة من شيرين عبد الوهاب.. حرصت المطربة شيرين عبد الوهاب على مشاركة رسالة صوتية إلى جمهورها عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، حيث طمأنتهم على حالتها النفسية والجسدية بعد أزمتها الأخيرة مع طليقها المطرب حسام حبيب.

وتعرض الموجز تفاصيل التسجيل الصوتي لـ شيرين عبد الوهاب

نص التسجيل الصوتي

جاء نص التسجيل الصوتي كالتالي: "جمهوري الغالي، عيلتي الكبيرة اللي عايشة بحبهم ليا ربنا يديكم نعمة في حياتي، وحشتوني أوي". ظهرت شيرين من خلال التسجيل الصوتي بحالة نفسية جيدة ومطمئنة لجمهورها. وتنوعت التعليقات بين محبيها حيث قال أحدهم: "وحشتينا يا صوت مصر"، وأضاف آخر: "وحشتينا انتي يا شيرين ولازم ترجعي أقوى من الأول".

تأكيدات الطبيب المعالج

في تصريحات حديثة، كشف الطبيب المعالج لشيرين عن تفاصيل حالتها الصحية بعد انتشار شائعات حول عدم استقرار صحتها وإلغاء حفلها في تركيا. نفى الطبيب كل ما تردد في الساعات الماضية، مؤكدًا أن شيرين بخير وأن حالتها في تحسن يومي.





إشاعات حول إلغاء حفل تركيا

أثيرت شائعات حول إلغاء حفل شيرين عبد الوهاب في تركيا، مما أثار قلق جمهورها بشأن حالتها الصحية. لكن الطبيب المعالج أكد أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، موضحًا أن حالة شيرين تتحسن يومًا بعد يوم وأنها قادرة على مواصلة نشاطها الفني.

رسائل الدعم من الجمهور

تلقت شيرين العديد من رسائل الدعم والتشجيع من جمهورها الذي يعبر عن حبه وقلقه عليها. كانت التعليقات تعبر عن شوقهم لها وانتظارهم لعودتها القوية إلى الساحة الفنية، حيث أكدوا أنها "صوت مصر" وأنها تملك قاعدة جماهيرية كبيرة تدعمها وتقف بجانبها في كل الظروف.

العودة المنتظرة

يترقب الجمهور عودة شيرين عبد الوهاب إلى الساحة الفنية بقوة، متمنين لها الصحة والعافية وأن تتجاوز هذه الفترة الصعبة بسلام. شيرين بدورها عبّرت عن امتنانها الكبير لمحبة جمهورها ودعمه المستمر، مؤكدة أنها ستعود بأفضل حال قريبًا.

اقرأ أيضًا:

سر تأجيل حفل شيرين عبد الوهاب في إسطنبول



طارق الشناوي يكشف عن رأيه في صراع أنغام وشيرين على لقب "صوت مصر"

