9 مصابين في انقلاب سيارة سوزوكي بـ"صحراوي الإسكندرية"

أصيب 9 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي فان بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي مساء الثلاثاء.

انقلاب سيارة سوزوكي بـ"صحراوي الإسكندرية"

مسؤول غرفة عمليات المرور تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالكيلو 60.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين انقلاب سيارة سوزوكي عقب اصطدام السيارة بالرصيف اتجاه القاهرة.

أسفر عن الحادث إصابة 8 أشخاص من مستقلي المركبة ونقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج.

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