"سجل جريمته أون لاين".. ضبط "أبو نوح" لتعذيبه حيوانات أليفة بالإسكندرية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام صاحب حساب باسم "أبو نوح" بنشر صور ومقطع فيديو لتعذيب حيوانات أليفة "قطط".

وبالفحص برئاسة اللواء حسن عطية مدير أمن الإسكندرية، تم ضبط القائم على النشر (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية)، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل على ارتكاب الواقعة" واستخدامه الحساب الـمُشار إليه ووجود حساب آخر ينشر من خلاله مقاطع فيديو لتعذيب أشخاص خارج البلاد).

وبمواجهته تبين أن المذكور يعانى من اضطراب نفسى، وأقر بتحصله على المقاطع التى قام بنشرها على حسابه من مواقع مختلفة على شبكة الإنترنت واضطلاعه بإعادة نشرها لجذب انتباه متصفحى موقع "فيس بوك"، وبمناقشة والدته، أقرت بمعاناة نجلها من اضطراب نفسى وقدمت ما يفيد ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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