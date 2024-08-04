القصة الكاملة لكارثة تسببت في انهيار عقار الساحل.. «أعمال بناء مخالفة»

شهدت منطقة الساحل في شبرا بمحافظة القاهرة، حادث مأساويًا؛ وذلك عقب انهيار عقار مكون من دور أرضي وأربعة طوابق في شارع الشهيد صلاح حنفي. الحادثة التي وقعت أمس السبت الموافق 3 أغسطس، مما أسفر الحادث عن وقوع العديد من الوفيات والإصابات، وما زالت الجهود مستمرة للبحث عن المفقودين تحت الأنقاض، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

استجابة عاجلة من قوات الحماية المدنية لحادث عقار الساحل

بعد تلقي بلاغ بحادث عقار الساحل، توجهت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والقيادات الأمنية إلى موقع الانهيار فورًا، كما فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا حول المنطقة لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ، والتي لا تزال مستمرة حتى صباح اليوم الأحد.

تفقد موقع حادث عقار الساحل المنهار

ومن جانبه، قام الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، برفقة اللواء طارق راشد، مدير أمن القاهرة، بزيارة موقع الانهيار مساء السبت، وتابعوا خلالهاجهود رجال الحماية المدنية في انتشال الجثث ونقل المصابين إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج، كما تم نقل الجثث إلى مشرحة زينهم.

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إخلاء العقارات المجاورة لحادث عقار الساحل

كما أصدر محافظ القاهرة أمرًا بإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار كإجراء احترازي لحماية الأهالي، وللتأكد من عدم تأثرها بالانهيار، وقد تسبب الحادث في تصدع جزئي لعقارين مجاورين.

تحقيقات النيابة العامة حول حادث الساحل

ومن جانبها، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في حادث الساحل، كما تفقدت موقع الانهيار، وأمرت بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقار والعقارات المجاورة، والتحقق من صدور أي قرارات إزالة سابقة للعقار المنهار.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن سبب الانهيار يعود إلى قيام أحد سكان العقار بأعمال هدم لأحد الجدران دون الحصول على التصاريح اللازمة، مما أدى إلى الكارثة.

حصيلة ضحايا حادث الساحل

كما أنه حتى الآن، تم الكشف عن سبعة ضحايا من بينهم ندى محمود محمد (15 عامًا)، وياسر محمد عبد الوهاب (38 عامًا)، وهالة محمد علي بدير (56 عامًا).

وتواصل فرق الحماية المدنية جهودها للعثور على باقي المفقودين تحت الأنقاض، ما زالت محافظة القاهرة والجهات المعنية تعمل على كشف ملابسات الحادث وتقديم المساعدة للمصابين وأسر الضحايا.

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