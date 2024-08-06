أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب ورد الأخير على اتهامات المطربة

رد الفنان حسام حبيب على تصريحات طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، والتي اتهمته فيها بالسرقة والتحويل البنكي بمبلغ 200 ألف دولار كأجر لإدارته أعمالها، وقال حبيب إنه التزم الصمت احترامًا للجمهور، وتجاهل اتصالات شيرين، مشيرًا إلى أنه يستعد لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وأضاف حبيب: "كل شوية يحصل كلام أقل بكتير من إني أعلق عليه، هو أنا كل شوية هكسر خزنة وأسرق فلوس؟ إيه محدش يقدر عليا! هو أنا شيخ منصر؟ أنا تعبت وأنا اللي بستنجد بالجمهور والناس المحترمين أرحموني منها. دا ذنب أنا عملته في حياتي وأنا لسه هطلع اتكلم في التفاصيل وأنا مش بقول كدا علشان أهددها، دا حقي"

ردود الفعل العائلية



دخل محمد عبد الوهاب، شقيق شيرين، في الأزمة، حيث عبّر عن استيائه الشديد من الوضع عبر حسابه على فيسبوك قائلاً: "يا شيخة والله ربنا ياخدنا بقي عشان نرتاح من القرف ده، كفاية بقي أقسم بالله قرفنا والناس قرفت واشمئزات منكم، انتو أقذر قصة عرفتها البشرية والله. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم انتو الاتنين."

تفاصيل مالية

حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب



كشفت شيرين عبد الوهاب عن تفاصيل مالية جديدة، مشيرة إلى أن حسام حبيب حصل على مبلغ 10 ملايين جنيه نظير عمله معها، وهو ما تنكره. كما اتهمته بسرقة ممتلكاتها الشخصية، بما في ذلك سيارة وساعات باهظة الثمن، بالإضافة إلى تلاعبه بحساباتها المالية.

معاناة شيرين عبد الوهاب



روت شيرين عبد الوهاب للمرة الأولى تفاصيل معاناتها مع طليقها، حيث كشفت عن محاولته لتدميرها نفسيًا وجسديًا والسيطرة على ممتلكاتها. وقد استغاثت بالدولة والجمهور لإنقاذها من بطش طليقها، مشيرة إلى أنها أم وسيدة مصرية لديها ابنتان تحتاج إلى حمايتهما.

نداء للجمهور والدولة

حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب



اختتمت شيرين تصريحاتها بطلب المساعدة من الجمهور والدولة لحمايتها من تهديدات طليقها، مشددة على أن معاناتها أثرت على حياتها الفنية والنفسية بشكل كبير. كما أكدت أنها أم مصرية تبحث عن حماية ابنتيها.

شيرين تناشد الجمهور والدولة لحمايتها



شددت شيرين عبد الوهاب على أن طليقها حسام حبيب يستمر في تهديدها وابتزازها، وطالبت بتدخل الحكومة لإنهاء معاناتها، مؤكدة أنها أم مصرية تبحث عن حماية ابنتيها.

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