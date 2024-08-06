شيرين عبد الوهاب تكشف عن معاناتها مع حسام حبيب

شيرين عبد الوهاب.. أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب جدلاً واسعاً بعد أن كشفت عن سرقة طليقها حسام حبيب لها، حيث وصفت تفاصيل معاناتها وأسرار علاقتها به، ومن خلال هذا الخبر يستعرض الموجز تفاصيل جديدة في الأزمة

حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

تدخل الأسرة

رد محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين، على تصريحاتها عبر حسابه على الفيس بوك، معبراً عن استيائه الشديد من الوضع القائم، قائلاً: "يا شيخة والله ربنا ياخدنا بقي عشان نرتاح من القرف ده، كفاية بقي أقسم بالله قرفنا والناس قرفت واشمئزات منكم، انتو أقذر قصة عرفتها البشرية والله، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم انتو الاتنين".

استغاثة بالدولة

روت شيرين عبد الوهاب للمرة الأولى تفاصيل معاناتها مع طليقها، حيث كشفت عن محاولته لتدميرها نفسيًا وجسديًا والسيطرة على ممتلكاتها. وقد استغاثت بالدولة والجمهور لإنقاذها من بطش طليقها، مشيرة إلى أنها أم وسيدة مصرية لديها ابنتان تحتاج إلى حمايتهما.

تفاصيل مالية

أشارت شيرين إلى أن حسام حبيب حصل على مبلغ 10 ملايين جنيه نظير عمله معها، وهو ما تنكره. كما اتهمته بسرقة ممتلكاتها الشخصية، بما في ذلك سيارة وساعات باهظة الثمن، بالإضافة إلى تلاعبه بحساباتها المالية.

دعم الأصدقاء والأطباء

حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

أكدت شيرين أن طليقها استدعى مسؤولًا عن الأمور المالية للحفلات، ولكنه لم يمنحها أي أموال على مدار ست سنوات. وقد لجأت إلى طبيبها الدكتور نبيل عبد المقصود وأصدقائها الذين وقفوا بجانبها لحمايتها من تهديدات طليقها.

نداء للجمهور

اختتمت شيرين تصريحاتها بطلب المساعدة من الجمهور والدولة لحمايتها من تهديدات طليقها، مشددة على أن معاناتها أثرت على حياتها الفنية والنفسية بشكل كبير.

شيرين تناشد الجمهور والدولة لحمايتها

شددت شيرين عبد الوهاب على أن طليقها حسام حبيب يستمر في تهديدها وابتزازها، وطالبت بتدخل الحكومة لإنهاء معاناتها، مؤكدة أنها أم مصرية تبحث عن حماية ابنتيها.

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