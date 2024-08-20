تفاصيل حفل هاني شاكر في مهرجان القلعة الدولي للموسيقي

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير, الثقافة، تستمر دار الأوبرا المصرية، بقيادة الدكتورة لمياء زايد، في تنظيم فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الـ32، ويتضمن الحدث حفلين بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي يوم الجمعة المقبل، الموافق 23 أغسطس، على مسرح المحكى، ويكشف الموجز تفاصيل الحفلات القادمة

حفل الفنانة إيمان عبد الغني

في تمام الساعة الثامنة مساءً، ستقدم الفنانة إيمان عبد الغني، بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية، باقة متميزة من أغاني الطرب الأصيل التي تحظى بشعبية كبيرة بين جمهورها. ستشمل هذه الأغاني الكلاسيكية "أما براوة"، "عيون القلب"، "من حبي فيك يا جاري"، "حلوة يا بلدي"، "إن راح منك يا عين"، "حارة السقايين"، "سهر الليالي"، "بتونس بيك"، وأخيرًا الأغنية الشهيرة "ألف ليلة وليلة".

ايمان عبد الغني

حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر

في العاشرة مساءً، سيكون جمهور مهرجان القلعة على موعد مع حفل للفنان هاني شاكر، أمير الغناء العربي، الذي سيقدم باقة مختارة من أبرز أعماله الفنية التي قدمها خلال مسيرته الطويلة. ومن بين الأغاني التي سيؤديها في الحفل "بحبك أنا"، "بحبك يا غالي"، "حنعيش"، "ولا بيك ولا بيا"، "فرق في الإحساس"، "مش بعتب عليك"، "المفروض"، "معاك"، "كتبتلي السنين"، "مشتريك"، "نسيانك صعب"، "غلطة"، "متهدديش"، "سألتك"، "لسة بتسألي"، "لو بتحب"، "على الضحكاية"، "كده برضو يا قمر"، "يا ريتني"، "إيه ياللي بحبك"، و"عيشها من قلبك".

هاني شاكر

فعاليات مسرح المحكى

يشمل برنامج مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء في دورته الـ32 سلسلة من العروض الفنية المميزة على مسرح المحكى. من بين أبرز الفعاليات المنتظرة، عرض الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها، وحفل الفنانة كارمن سليمان، بالإضافة إلى عرض مميز لفرقة الموسيقى العربية بمشاركة مركز تنمية المواهب. ستقام أيضًا ليلة موسيقية خاصة بعنوان "أغاني وردة" بقيادة علاء عبد السلام.

مسرح المحكي

سيكون لجمهور المهرجان فرصة للاستمتاع بعروض لفرق وفنانين مثل فريق بلاك تيما، الفنان لؤي وفرقته، الفنان عمرو سليم وفرقته، والفنان حمزة نمرة وفرقته. كما ستشارك فرقة جلاس أونيون والفنان هشام عباس وفرقته في العروض الموسيقية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم عرض يجمع بين الموسيقى الصوفية والحداثة، يقوده الموسيقار فتحي سلامة والشيخ محمود التهامي.

ليالي موسيقية مميزة

من الفعاليات المميزة في المهرجان، حفل الفنانة دينا الوديدي وفرقتها، وحفل الفنانة نادية مصطفى وفرقته، بالإضافة إلى عرض الفنان علي الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة أحمد فرج. سيشهد المهرجان أيضًا ليلة صوفية خاصة بمشاركة نجوم فرقة الإنشاد الديني، وحفل للفنان إيهاب توفيق وفرقته. كما سيقدم المايسترو مصطفى حلمي ليلة موسيقية عربية بعنوان "أغاني عبد الحليم" بمشاركة الفنانة إيمان عبد الغني.

مهرجان القلعة

يذكر أن المهرجان يمثل فرصة مميزة لعشاق الموسيقى والغناء للاستمتاع بباقة متنوعة من الفنون. يعزز المهرجان الحركة الثقافية والفنية المصرية ويستقطب السياح والزوار من مختلف أنحاء العالم، ليكون منصة تحتضن مختلف أشكال الفنون الموسيقية، من الكلاسيكية إلى الحديثة والصوفية.

ختام المهرجان

سيختتم المهرجان بعروض مميزة لأوركسترا القاهرة السيمفوني الذي سيقدم مجموعة من الأغاني العالمية. وستشارك الفنانة نسمة محجوب وفرقتها في إحياء إحدى ليالي المهرجان، بالإضافة إلى عروض فنية عالمية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية. كما سيشارك الفنان مصطفى حجاج وفرقته، وفرقة مواويل، والشيخ ياسين التهامي وفرقته، والفنان سعد العود وفرقته في إحياء الحفل الختامي.

يشكل هذا المهرجان حدثًا فنيًا بارزًا في المشهد الثقافي المصري، حيث يجمع بين الموسيقى التراثية والحديثة، ويستعرض تنوع الإبداع الفني في مصر.

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