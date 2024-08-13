تعرف على جدول مهرجان القلعة 2024 .. التفاصيل كاملة

يستعد مهرجان القلعة 2024 للموسيقى والغناء لاستقبال جمهوره في دورته الثانية والثلاثين، والذي سينطلق يوم الخميس الموافق 15 أغسطس 2024، ويستمر لمدة 14 ليلة متواصلة.

ستُقام الحفلات على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي، وستشهد تقديم حفلين يومياً بأسعار رمزية، مما يتيح للجميع فرصة الاستمتاع بتجربة فنية فريدة.

برنامج حفلات مهرجان القلعة 2024

يشمل جدول مهرجان القلعة 2024 العديد من الفعاليات التي تُقام على مدار الأسبوعين، حيث سيُقدم نخبة من الفنانين عروضًا موسيقية متنوعة، يرصده موقع " الموجز "



مهرجان القلعة

اليوم الأول (15 أغسطس): إطلالة ساحرة لنسمة عبد العزيز وكارمن سليمان

يبدأ مهرجان القلعة 2024 انطلاقته القوية في يومه الأول بحفل مميز تقدمه الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها الموسيقية، حيث من المتوقع أن يقدموا عرضًا فنيًا مميزًا يمزج بين الموسيقى الكلاسيكية والإيقاعات العصرية، ليضفي على الأجواء طابعًا من السحر والإبداع.

يلي ذلك حفل الفنانة الشابة كارمن سليمان وفرقتها، حيث ستقدم مجموعة من أغانيها المميزة التي حققت نجاحًا كبيرًا، مما يضمن للجمهور تجربة موسيقية ممتعة ومليئة بالطاقة والإحساس.

اليوم الثاني (16 أغسطس): ليلة عربية بامتياز مع الموسيقى العربية ووردة

في اليوم الثاني من مهرجان القلعة، تستعد فرقة الموسيقى العربية لتقديم عرض مبهر بمشاركة كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بقيادة المايسترو علاء عبد السلام. سيقدمون مجموعة من الأعمال الموسيقية الكلاسيكية والحديثة، مما يتيح للجمهور فرصة الاستمتاع بأجواء موسيقية فريدة تجمع بين الماضي والحاضر.

يتبع ذلك ليلة مميزة في حب الفنانة الكبيرة وردة، حيث تقدم فرقة الموسيقى العربية مجموعة من أغانيها الخالدة التي تظل في ذاكرة الجمهور العربي.

اليوم الثالث (17 أغسطس): أنغام الروك والبوب مع بلاك تيما ولؤي

يواصل مهرجان القلعة في يومه الثالث تقديم عروضه المميزة مع حفل فرقة بلاك تيما، التي ستقدم مجموعة من أغانيها الشهيرة التي تمزج بين موسيقى الروك والإيقاعات الأفريقية، مما يضفي جوًا من الحيوية والانتعاش على الأمسية.

يلي ذلك حفل الفنان لؤي وفرقته، حيث سيقدم لؤي باقة من أجمل أغانيه التي تجمع بين الرومانسية والإيقاع السريع، مما يضمن للجمهور ليلة لا تُنسى مليئة بالطرب والألحان الجميلة.

اليوم الرابع (18 أغسطس): إبداعات الموسيقى الحديثة مع عمرو سليم وحمزة نمرة

يشهد اليوم الرابع من المهرجان عودة الفنان المبدع عمرو سليم وفرقته إلى خشبة المسرح، حيث سيقدمون مجموعة من المقطوعات الموسيقية التي تمزج بين الأنماط الكلاسيكية والحديثة، ليأخذوا الجمهور في رحلة موسيقية ممتعة.

يلي ذلك حفل الفنان الشاب حمزة نمرة وفرقته، حيث سيقدمون مجموعة من أغانيهم التي تتميز بالكلمات الهادفة والإيقاعات المتنوعة، ليختتموا الأمسية بأجواء من الفرح والتفاؤل.

اليوم الخامس (19 أغسطس): ليلة موسيقية متنوعة مع جلاس أونيون وموسيقى الهند

يقدم اليوم الخامس من مهرجان القلعة تجربة موسيقية فريدة تجمع بين الثقافات المختلفة، حيث يبدأ الحفل بفريق جلاس أونيون، الذي سيقدم مجموعة من المقطوعات التي تمزج بين الموسيقى الغربية والشرقية بأسلوب مبتكر.

يلي ذلك عرض موسيقى الهند، حيث سيتمكن الجمهور من الاستمتاع بالإيقاعات الهندية المميزة التي تشتهر بألوانها المتنوعة والغنية.

وختامًا، يُقدَّم حفل للفنان هشام عباس وفرقته، الذين سيقدمون باقة من الأغاني التي تجمع بين الروح الشرقية والإيقاعات الحديثة، ليختتموا الأمسية بلمسة من البهجة والتفاعل.

اليوم السادس (20 أغسطس): مزيج من الروحانية والحداثة مع فتحي سلامة ودينا الوديدي

يُخصص اليوم السادس لتقديم تجربة موسيقية تجمع بين الروحانية والحداثة، حيث يبدأ الحفل بعرض "الصوفية والحداثة" الذي يقدمه الموسيقار فتحي سلامة بمشاركة الشيخ محمود التهامي. سيأخذ العرض الجمهور في رحلة روحانية تمزج بين الإيقاعات الصوفية التقليدية والموسيقى الحديثة بأسلوب فني مبتكر.

يلي ذلك حفل الفنانة دينا الوديدي وفرقتها، الذين سيقدمون مجموعة من الأغاني التي تتميز بالكلمات العميقة والإيقاعات المعاصرة، مما يخلق جوًا من التناغم والتفاعل مع الجمهور.

اليوم السابع (21 أغسطس): ليلة طربية أصيلة مع نادية مصطفى وعلي الحجار

في اليوم السابع، يحتفي مهرجان القلعة بالطرب الأصيل مع حفل الفنانة نادية مصطفى وفرقتها، حيث سيقدمون باقة من الأغاني الطربية التي تلامس القلوب وتأسر الآذان.

يلي ذلك حفل الفنان القدير علي الحجار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد فرج، حيث سيقدم مجموعة من أغانيه التي تميزت بالإحساس العميق والكلمات الراقية، ليختتموا الأمسية بلمسة من الأصالة والإبداع.

اليوم الثامن (22 أغسطس): أجواء روحانية مع الإنشاد الديني وإيهاب توفيق

يواصل مهرجان القلعة رحلته الموسيقية المتميزة في يومه الثامن مع فرقة الإنشاد الديني، التي ستقدم مجموعة من الأناشيد الروحانية التي تلامس الوجدان وتبعث الطمأنينة في النفوس.

يلي ذلك حفل الفنان إيهاب توفيق وفرقته، حيث سيقدمون مجموعة من أغانيهم الشهيرة التي تمزج بين الطرب والإيقاع الحديث، ليختتموا الأمسية بأجواء من الفرح والبهجة.

اليوم التاسع (23 أغسطس): مزيج من الأصالة والمعاصرة مع إيمان عبد الغني وهاني شاكر

يعود مهرجان القلعة في يومه التاسع ليقدم مزيجًا فريدًا من الأصالة والمعاصرة، حيث تستهل الأمسية بحفل الفنانة إيمان عبد الغني بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية، حيث ستقدم مجموعة من الأغاني الطربية الكلاسيكية.

يلي ذلك حفل الفنان الكبير هاني شاكر بمصاحبة الفرقة الموسيقية، حيث سيقدم مجموعة من أغانيه التي تميزت بالرومانسية والإحساس المرهف، ليختتموا الأمسية بأداء رائع يُحيي التراث الموسيقي العربي.

اليوم العاشر (24 أغسطس): إيقاعات سينمائية مع أوركسترا القاهرة السيمفوني ونسمة محجوب

يشهد اليوم العاشر من مهرجان القلعة تقديم تجربة موسيقية سينمائية مميزة، حيث يبدأ الحفل بأوركسترا القاهرة السيمفوني التي ستقدم مجموعة من المقطوعات الموسيقية من أشهر أفلام هوليوود.

يلي ذلك حفل الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، حيث ستقدم مجموعة من الأغاني التي تميزت بصوتها القوي وإحساسها العالي، ليختتموا الأمسية بأجواء موسيقية ملهمة.

اليوم الحادي عشر (25 أغسطس): ألحان شبابية مع سمر طارق ومصطفى حجاج

يواصل مهرجان القلعة رحلته الموسيقية الشبابية في يومه الحادي عشر، حيث تستهل الأمسية بحفل الفنانة سمر طارق وفرقتها، الذين سيقدمون مجموعة من الأغاني التي تجمع بين الطرب الحديث والإيقاع الشبابي.

يلي ذلك حفل الفنان مصطفى حجاج وفرقته، حيث سيقدمون باقة من الأغاني التي حققت نجاحًا كبيرًا بين الشباب، مما يضمن للجمهور ليلة مليئة بالطاقة والحيوية.

اليوم الثاني عشر (26 أغسطس): أجواء تقليدية مع مواويل والشيخ ياسين التهامي

يعود مهرجان القلعة في يومه الثاني عشر ليقدم تجربة موسيقية تقليدية مميزة، حيث تبدأ الأمسية مع فرقة مواويل التي ستقدم مجموعة من الأغاني الشعبية والمواويل التي تلامس الوجدان وتبعث الدفء في النفوس.

يلي ذلك حفل الشيخ ياسين التهامي، عميد الإنشاد الديني، الذي سيقدم مجموعة من الأناشيد والقصائد الدينية التي تميزت بالإحساس الروحاني والكلمات العميقة.

اليوم الثالث عشر (27 أغسطس): لقاء العمالقة مع سعد العود ومدحت صالح

في اليوم الثالث عشر من مهرجان القلعة، يجتمع العمالقة على خشبة المسرح لتقديم تجربة موسيقية فريدة، حيث يبدأ الحفل بالفنان سعد العود وفرقته الذين سيقدمون مجموعة من الأغاني الطربية التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

يلي ذلك حفل الفنان مدحت صالح بمصاحبة الفنان عمرو سليم، حيث سيقدمان مجموعة من الأغاني التي تميزت بالإحساس العميق والكلمات الراقية، ليختتموا الأمسية بأداء رائع يُحيي التراث الموسيقي العربي.

اليوم الرابع عشر (28 أغسطس): ختام رائع مع أوركسترا مركز تنمية المواهب وعمر خيرت

يختتم مهرجان القلعة فعالياته في يومه الرابع عشر بعروض مميزة تبدأ بأوركسترا مركز تنمية المواهب، الذين سيقدمون مجموعة من المقطوعات الموسيقية التي تبرز مهاراتهم الفنية المتميزة.

يلي ذلك ختام مبهر مع الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، حيث سيقدم مجموعة من أعماله الموسيقية التي تميزت بالإبداع والتجديد، ليختتموا المهرجان بأجواء من الروعة والإبهار.



كيفية حجز تذاكر مهرجان القلعة 2024

يمكن حجز تذاكر مهرجان القلعة 2024 عند مدخل القلعة بسعر 60 جنيهًا فقط، والذي يشمل حفلين في الليلة الواحدة. تفتح بوابات الدخول في الساعة الرابعة مساءً، وتبدأ الحفلات في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يقام المهرجان على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي بطريق صلاح سالم.

تعاون ثقافي وفني في مهرجان القلعة 2024

يُقام مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة، بهدف تقديم تجربة فنية راقية تلبي أذواق جميع الفئات العمرية والاجتماعية والثقافية.

يشارك في المهرجان نخبة من ألمع نجوم الغناء العربي، مع ظهور خاص لبعض نجوم التسعينات، بالإضافة إلى عروض فنية لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

تاريخ مهرجان القلعة

انطلق مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء لأول مرة في عام 1990، وحقق منذ ذلك الحين نجاحاً كبيراً. يمثل المهرجان فرصة مميزة لعشاق الموسيقى للاستمتاع بتجربة فنية فريدة تسهم في تعزيز الحركة الثقافية والفنية في مصر، كما يستقطب السائحين والزوار من مختلف أنحاء العالم.

يواصل المهرجان دوره كجسر ثقافي يربط بين الفنون والمجتمع، مضيفاً لمسة من الإبداع والتميز إلى المشهد الثقافي المصري.

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