هيثم شاكر يتألق في مهرجان صيف بنغازي ويحقق نجاحاً باهراً بحفل شبابي

في إطار مهرجان صيف بنغازي، تألق السوبر ستار المصري هيثم شاكر في حفل كبير أقيم بمنتجع النخلة الذهبية، حيث شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً أدى إلى تصدره تريند موقع X (تويتر سابقاً) تحت هاشتاج هيثم_شاكر_صيف_بنغازي ، الحفل الذي كان مخصصاً للعائلات، ترك بصمة كبيرة في قلوب الحضور وأثار ردود فعل إيجابية واسعة النطاق.

يستعرض الموجز أبرز لقطات الحفل

مطالبات بحفل شبابي

نجاح حفل هيثم شاكر للعائلات أثار حماس الجمهور الشاب، حيث طالب الكثيرون بإقامة حفل آخر مخصص للشباب.

عبروا العديد من محبي هيثم شاكر عن رغبتهم في رؤية نجمهم المفضل في حفل يستهدف الشباب بشكل خاص، بعد الأداء المميز والتفاعل الكبير الذي شهده الحفل العائلي.

هيثم شاكر

ردود فعل إيجابية من الجمهور

انتشرت على موقع X العديد من التعليقات التي تعبر عن الإعجاب الكبير بأداء هيثم شاكرْ وعبرت إحدى المتابعات عن انبهارها وعلقت قائلة : "العيلة عندي كلها أدمنت هيثم شاكر بعد الحفلة دي"، بينما أشادت أخرى بالحفل قائلة: "هيثم شاكر عامل عظمة الحقيقة".

هذه التعليقات تعكس مدى التأثير الإيجابي الذي حققه شاكر في قلوب الحضور.

ختام الحفل وتفاعل الجمهور

اختتم هيثم شاكر حفله بتفاعل قوي من الجمهور الذي شاركه حبهم وإعجابهم بأغانيه، حيث هتفوا باسمه وطالبوه بغناء المزيد.

وأعرب هيثم شاكر عن امتنانه للجمهور الليبي قائلاً إنه لو كان يعلم بحبهم له بهذا القدر، لكان زار ليبيا وبنغازي منذ زمن.

أداء مميز وطلب أغاني مفضلة

استمر هيثم شاكر في تقديم مجموعة من أغانيه الشهيرة التي حازت على إعجاب الحضور. بدأ بأغنية "خليك جنبي"، وتبعها بأداء مميز لأغنية "أهون عليك" التي لاقت تفاعلاً كبيراً وتصفيقاً حاداً.

كما قدم هيثم شاكر مقطعاً غنائياً خاصاً لبنغازي، واختتم الحفل بأغنية "خليك جنبي".

استمرار فعاليات مهرجان صيف بنغازي

فعاليات مهرجان صيف بنغازي تستمر حتى 15 أغسطس، وتضم العديد من الأنشطة الفنية والثقافية والرياضية والترفيهية، مما يعكس تنوع الأنشطة التي يقدمها المهرجان ويجذب جمهوراً واسعاً من مختلف الفئات العمرية.

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