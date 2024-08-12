أشرف زكي يكرم من نقابة المهن التمثيلية بعد نجاحاته بمهرجان جرش

احتفت نقابة المهن التمثيلية بالفنان أشرف زكي تقديرًا لجهوده البارزة في دعم الفن والفنانين، وذلك بعد تكريمه في مهرجان جرش الذي رصده موقع الموجز .

كما تم تكريم الفنانة عايدة فهمي لفوزها بجائزة أفضل أداء في الدورة الثانية من مهرجان المونودراما المسرحي، بالإضافة إلى تكريم المخرجين أكرم مصطفى وعمرو عبد الله بجوائز عن أفضل سينوغرافيا في مهرجان جرش ومهرجان الزرقا.

تكريم نقابة المهن التمثيلية لأشرف زكي

نظم أعضاء نقابة المهن التمثيلية احتفالية تكريم خاصة للفنان أشرف زكي، تقديرًا لجهوده الكبيرة في دعم النقابة والفنانين، حيث رفعوا شعار "تكريمك شرف لكل فناني مصر".

وظهر زكي متأثرًا ودموع الفرح تغمره خلال الاحتفاء الكبير الذي أُقيم مساء الاثنين في نادي المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم، بحضور عدد من النجوم، منهم أيمن عزب وياسر صادق، وأعضاء مجلس نقابة الممثلين.

أشرف زكي

كلمة أشرف زكي خلال الاحتفالية

أعرب أشرف زكي في كلمته خلال الاحتفالية عن فخره بمصر وفنانيها، قائلاً: "مصر عظيمة وفنانو مصر عظماء، هم الذين شكلوا وجدان الوطن العربي وأصبحوا سفراء للفن في كل أنحاء الوطن العربي، الذي يحتفي بهم ويكرمهم نظير نجاحاتهم المبهرة، هم مؤسسو الفن المسرحي والتلفزيوني المصري".

مسرحية "الخطة المثالية" في انتظار العرض

في سياق آخر، ينتظر أشرف زكي عرض مسرحية "الخطة المثالية"، التي روّج لها عبر حسابه الرسمي على إنستجرام بفيديو يقول فيه: "أنا هعملهم الأدب وهشطبهم من النقابة بس هما فين".

ويظهر في الفيديو أبطال المسرحية، معلنين عن موعد ومكان العرض، حيث ستعرض على مسرح النهار يومي الخميس والجمعة، الموافق 15 و16 أغسطس الجاري في تمام الساعة 9 مساءً في وسط البلد، تحت إشراف دكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

أعمال أشرف زكي الأخيرة

من الجدير بالذكر أن آخر أعمال أشرف زكي كانت مشاركته في مسلسل "مليحة"، الذي شارك في بطولته بجانب النجوم دياب، وميرفت أمين، وأمير المصري، وعُرض ضمن سباق مسلسلات رمضان 2024.

دارت أحداث المسلسل في إطار سياسي حول القضية الفلسطينية وقصة تهجير الفلسطينيين من موطنهم، ودور مصر في دعمهم ومحاولة التدخل لحمايتهم، بالتزامن مع الأزمة التي تمر بها غزة في الفترة الحالية.



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