أشرف زكي يروج لمسرحية "الخطة المثالية" بأسلوب غير تقليدي وسط أزمات متلاحقة

بدأ الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، حملة ترويجية غير تقليدية لمسرحيته الجديدة "الخطة المثالية" التي ستُعرض قريبًا.

وقد أطلق أشرف زكي مقطع فيديو رصده موقع " الموجز " حيث يظهر زكي في مشهد تمثيلي ينطوي على قدر كبير من الانفعال، مما أثار تساؤلات الجمهور حول مدى جدية هذا الترويج.

ترويج غير تقليدي للمسرحية

ظهر أشرف زكي في مقطع الفيديو، وهو يؤدي مشهدًا تمثيليًا يظهر فيه بوضوح وهو غاضب، حيث قال: "أنا هعملهم الأدب وهشطبهم من النقابة بس هما فين". بعد هذا العرض الدرامي، انضم أبطال مسرحية "الخطة المثالية" للفيديو، معلنين عن تفاصيل العرض، الذي سيقام على مسرح النهار يومي الخميس والجمعة، 15 و16 أغسطس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً.

أشرف زكي

آخر أعمال أشرف زكي

كان آخر ظهور فني لأشرف زكي في مسلسل "مليحة" الذي عرض خلال رمضان الماضي، حيث نال المسلسل إشادات واسعة بفضل تناوله لقضية فلسطين ومعاناة الفلسطينيين.

المسلسل شهد مشاركة عدد من النجوم، بما في ذلك الفنانة الفلسطينية سيرين خاص في دور البطولة.

أزمة مع طارق الشناوي

واجه أشرف زكي أزمة مع الناقد الفني طارق الشناوي، الذي نشر مقالًا انتقد فيه النجمة روجينا، زوجة زكي، زاعمًا أنها تستفيد من نفوذ زوجها في الحصول على أدوار البطولة.

اعتبر زكي هذا الانتقاد سبًا وقذفًا، مما دفعه لتقديم بلاغ ضد الشناوي ْ على الرغم من ذلك، أصر الشناوي على مواقفه، مما أدى إلى تصاعد الصراع بين زكي والشناوي، وتباينت الآراء بين مؤيد ومعارض لهذه الأزمة.

ظهور أشرف زكي في "مفترق طرق"

في الوقت الحالي، يظهر أشرف زكي كضيف شرف في مسلسل "مفترق طرق"، المعروض على منصة "شاهد" الإلكترونية.

المسلسل يضم نخبة من النجوم مثل هند صبري وإياد نصار وماجد المصري، وقد حقق نجاحات كبيرة وتعليقات إيجابية من الجمهور والنقاد على حد سواء.

أشرف زكي يثني على مهرجان جرش ويشدد على أهمية دعم الفن خلال الأزمات

من ناحية أخرى ، حرص نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، على حضور مهرجان جرش في الأردن، حيث عبر عن شكره وتقديره للشعب الأردني ولإدارة المهرجان.

في لقائه مع الإعلامية بوسي شلبي، قال زكي: "أشكر شعب الأردن وإدارة المهرجان على الحفاوة البالغة والاستقبال الرائع والضيافة المتميزة."

أكد أشرف زكي على أهمية مهرجان جرش، مشيرًا إلى أنه يحرص على حضوره سنويًا نظراً لأهمية المهرجان على مستوى العالم.

وأضاف: "مهرجان جرش من أبرز المهرجانات العالمية، وأنا دائمًا حريص على حضوره كل سنة. تهانينا للأردن وللشعب الأردني والجمهور بهذه الاحتفالات."



واقرأ أيضا

أشرف زكي يكشف عن عملية جراحية للفنانة نهال عنبر.. تفاصيل وأسباب الجراحة



منهم فنان شهير .. أشرف زكي يكشف عن نجوم تم شطبهم من نقابة المهن التمثيلية