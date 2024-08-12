تأجيل حفل رامي صبري في مدينة بور سعيد.. لهذا السبب

يعيش جمهور رامي صبري في بورسعيد حالة من الحيرة والاستياء بعد قرار تأجيل حفله، حيث كان الكثيرون ينتظرون هذا الحفل بشوق كبير ، فما هي التداعيات التي سيتركها هذا التأجيل على الجمهور وعلى القائمين على الحفل؟

سبب تأجيل حفل رامي صبري في بور سعيد ؟

ونشرت الصفحة الرسمية القائمة بالحفل للفنان رامي صبري منشور عبر حسابها الشخصي على فيسبوك كشفت من خلاله تأجيل حفله معلقه: برجاء العلم أننا اضطرننا إلى تأجيل الحفل لأجل غير مسمى، لظروف طارئة خارجة عن إرادتنا، ونشكركم على الدعم الدائم لنا.

تأجيل حفل رامي صبري في بور سعيد

آخر حفلات رامي صبري

أحيا رامي صبري مؤخرا حفلا غنائياً ضخماً في مدينة بلطيم في كفر الشيخ ، وتألق بباقه متنوعه ومميزة من اغانية الجديدة والقديمه التي يتفاعل معها الجمهور.

وتحولت مدينة بلطيم الي ساحة فنية كبيرة أثناء الحفل ،كما شهدت المدينة ليلة حافلة بالحماس والرقص، وقدم صبري باقة متنوعة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، مما جعل الحفل ليلة لا تُنسى.

آخر أعمال رامي صبري

طرح رامي صبري مؤخرا أجدد أغنياته والتي تحمل إسم "كدابة" من البومه الجديد "أنا جامد كده كده" .

وشارك رامي صبري مقطع فيديو قصير عبر خاصية الاستوري علي انستجرام معلقا: أغنية كداب كاملة على يوتيوب الساعة 6 مساءً.

ألبوم أنا جامد كده كده

يضم البوم "أنا جامدة كده كده" العديد من الأغاني ، وأغنية"كداب" من كلمات عمرو المصري ، وألحان وتوزيع عمرو الخضري ، بينما أغنية "علي بالي" كلمات مصطفي مدكور ، وألحان رامي صبري ومحمد علي ، وتوزيع محمد يسري.

بينما أغنية "أنا جامد كده كده" من كلمات تامر حسين ، وألحان رامي صبري ، وتوزيع جلال الحمداوي ، وأغنية "فيها إيه" من كلمات محمد عاطف ، وألحان رامي صبري ، وتوزيع أسامة الهندي.

أغنية كنا معديين رامي صبري

طرح رامي صبري أغنية كنا معديين مؤخرا عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومنصات الموسيقي ، والتي استطاعت أن تحقق أعلي نسب مشاهدة وحققت نجاحاً كبيراً.

"كنا معديين" من ألحان عمرو الشاذلي ، وكلمات عليم ، ميكس ماستر عمرو الخضري ، وتوزيع عمرو الخضري.

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