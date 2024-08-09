رامي صبري يتألق في حفل جدة وسط حضور جماهيري كبير .. تفاصيل

أحيا الفنان رامي صبري مساء أمس الخميس حفلاً غنائياً مميزاً في المملكة العربية السعودية، حيث رافقته زوجته وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كبيراً.

استقبل الجمهور السعودي الفنان بترحاب شديد وتفاعل كبير، مما أضفى على الحفل جواً من الحماسة والتفاعل.

رسالة شكر لجمهور جدة

عقب الحفل، شارك رامي صبري مجموعة من الصور من الحدث عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، وعلق قائلاً: "جمهور جدة العظيم، شكراً على اليوم الجميل وشكراً على التفاعل والاستقبال والحب".

عبّرت هذه الكلمات عن امتنان الفنان لجمهوره في السعودية والتقدير الكبير الذي لقيه من الحضور.

رامى صبري

أسعار تذاكر الحفل

تميز الحفل بتنوع أسعار التذاكر التي تراوحت بين 295 و1400 ريال سعودي، مما أتاح لجمهور واسع فرصة حضور هذا الحدث الفني البارز.

الجولة الفنية في مصر

يستعد رامي صبري لبدء جولة فنية في محافظات مصر، حيث سيحيي حفلاً في بورسعيد يوم 26 أغسطس الجاري. لم يُكشف حتى الآن عن تفاصيل الحفل أو أسعار التذاكر، إلا أن الجمهور ينتظر بفارغ الصبر الإعلان عن التفاصيل، خاصة أن الحفل سيشهد تقديم مجموعة من أجمل أغانيه بما في ذلك بعض الأغاني من ألبومه الجديد الذي لاقى نجاحاً كبيراً.

الحفل المرتقب في طنطا

كما يستعد رامي صبري لإقامة حفل غنائي في طنطا يوم 16 أغسطس، وهو الأول له في المدينة. وقد عبر عن حماسه الشديد لهذا الحفل في منشور عبر حسابه على إنستجرام، مؤكداً على تشوقه للقاء جمهوره في طنطا وتقديم أداء يليق بتوقعاتهم.

تُظهر هذه الحفلات مدى جماهيرية رامي صبري ونجاحه في جذب الجمهور في مختلف الأماكن، ما يعكس استمراريته وتألقه في الساحة الفنية.

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