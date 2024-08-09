مهرجان العلمين يشهد ليلة ساحرة مع عمرو دياب

تشهد مدينة العلمين ليلة من ليالي السهر والرقص، للنجم عمرو دياب الذي يحيا حفلاً غنائياً ضخماً في مهرجان العلمين في دورته الثانية على مسرح u arena اليوم الجمعة.

ومن المفترض أن يقدم الهضبة باقة متنوعة من أجمل أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور بحرارة، ليشكل هذا الحفل علامة فارقة في تاريخ الحفلات الغنائية في مصر.

شروط حفل عمرو دياب في مهرجان العلمين

وضع حفل عمرو دياب بعض الشروط الواجب الإلتزام بها وهي السماح بدخول المأكولات والمشروبات ، ولن يسمح الدخول بعد غلق الأبواب ، لن يسمح باسترجاع التذاكر.

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وكانت قد أعلنت الشركة المنظمه لحفل عمرو دياب عن نفاذ المجموعه الثانية من تذاكر حفل عمرو دياب المقرر إقامته اليوم الجمعة 9 أغسطس ، كما نشرت الشركة مجموعه ثالثة من تذاكر حفل عمرو دياب مقسمة إلى 4 فئات.

ونشرت الشركة المنظمه البوستر الدعائي للحفل عبر حسابهم الشخصي علي مواقع التواصل الإجتماعي معلقة: لكل محبي الهضبة، الصيف يعني حفلة عمرو دياب في الساحل، بنفكركم أن المرحلة الثانية من التذاكر خلصت، متفوتش الفرصة، والحق أحجز تذكرتك دلوقتي، علشان تغني مع الهضبة في مهرجان العلمين الجديدة.

عمرو دياب في العلمين

الدورة الثانية لمهرجان العلمين

تحولت مدينة العلمين إلى قبلة للفن والموسيقى، وذلك بفضل الدورة الثانية لمهرجان العلمين ، وقد كان للحفلات الغنائية الأثر الأكبر في إضفاء البهجة على المدينة، حيث تفاعل الجمهور بحماس كبير معه.



آخر أعمال عمرو دياب

طرح عمرو دياب مؤخرا أغنية جديدة تحمل إسم "الطعامة" من توزيع وسام عبدالمنعم ، وألحان عزيز الشافعي ، وكلمات تامر حسين ، وهي الأغنية الذي حققت أعلي مشاهدات منذ طرحها حتي الآن عبر مواقع الموسيقي الشهيرة وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية تتحبي

كما طرح عمرو دياب اجدد أغانيه والتي تحمل إسم “تتحبي” والتي حققت نجاحات كبيرة ، فور طرحها عبر المنصات الموسيقي وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية تتحبي ، ميكس ماستر أمير محروس ، وكلمات تامر حسين ، وألحان وتوزيع محمد يحيي.

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