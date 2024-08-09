شريف مدكور يروج لحفله مع ديانا حداد ويدعو خمس أسر للحضور.. تفاصيل

تفاعل جمهور الفنانة ديانا حداد بشكل كبير مع حفلها المرتقب غدًا ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، والذي يشاركها فيه الإعلامي شريف مدكور وقد ظهر الحماس واضحًا لدى محبيها الذين ينتظرون بفارغ الصبر الاستمتاع بأدائها لمجموعة من أغانيها القديمة والجديدة.

شريف مدكور

وقد ساهم الإعلامي شريف مدكور، أيضًا في الترويج للحفل عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، ويرصد الموجز أبرز التفاصيل، حيث دعا خمس أسر لحضور الحفل، معبرًا عن رغبته في مشاركة هذه التجربة مع عدد من المتابعين، حيث كتب شريف:" مين في الساحل و حابب يحضر الحفلة يوم السبت في العلمين الجديدة عاوز اعزم ٥ أسر يحضروا الحفل اللي حابب يبعتلي علي الخاص الاسم و رقم التليفون".

مفاجآت ديانا حداد لجمهورها في حفلها بالعلمين

وقد وعدت الفنانة ديانا حداد جمهورها بتقديم حفل لا يُنسى مليء بالمفاجآت، وأبرز الأغاني التي ستؤديها في هذا الحدث هي أغنيتها الجديدة "الناس الحلوة"، التي حققت نجاحًا كبيرًا منذ صدورها ولاقَت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بفضل كلماتها التي تناسب أجواء الصيف وألحانها المميزة التي تعكس أسلوب ديانا الخاص.

تفاصيل أغنية الناس الحلوة لديانا حداد

أغنية «الناس الحلوة» قررت الفنانة ديانا حداد طرحها باللهجة المصرية لتعكس رغبتها في التواجد مع جمهورها خلال موسم الصيف هذا العام، وعبرت الأغنية عن أجواء السهر والمرح، وهي جزء من ألبوم كبير تعمل عليه، كتب كلمات الأغنية محمود فاروق، ولحنها مدين، وتولى التوزيع الموسيقي حاتم منصور، وفي تصريحات صحفية لها، أوضحت أنها وفريق العمل قضوا فترة طويلة في التحضير للأغنية، بهدف العثور على لون موسيقي جديد يناسب أجواء الصيف ويتماشى مع الشباب، وأشادت بالكلمات واللحن والتوزيع، مؤكدة على أن الأغنية تعبر عن الأجواء الصيفية وأنها تشكر كل من شارك في إنتاجها على جهودهم الكبيرة.

وفي سياق آخر، تصدر اسم الإعلامي شريف مدكور، تريند جوجل مؤخرًا، وذلك بعد عرض حلقته في برنامج ع المسرح، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، وبعد كشفه عن تفاصيل حياته الشخصية والمهنية، وفي السطور التالية نرصد أبرز تصريحاته.

تصريحات شريف مدكور

وأوضح الإعلامي شريف مدكور أنه يعشق المسرح، قائلاً:"لو تخيلت حياتى مسرحية هيبقى اسمها شارع شريف؛ لأن الشارع بتلاقي فيه كل حاجة فيه المدرسة والمخبز والجامع، وكل الأوقات بحبها وبحب كل يوم بيومه وبعيش كل لحظة، وبشعر أن كل أيام ربنا حلوة".

وأكد شريف مدكور على أنه شخص متفائل، وأنه في طفولته كان هادئًا، مُتابعًا:" بحب كل حاجة تكون إيجابية، وبتجنب المر، وكنت طفل هادى ومؤدب جدا وخايب فى المدرسة والأخير على الفصل، والمدرسات كانوا بيحبوني، وعشت طفولة حلوة أحسد نفسي عليها بسبب أمي وأبويا وجدودي".

شريف مدكور يكشف عن الصفات التي اكتسبها من جده الفريق محمد فوزي

وأشار شريف مدكور أنه يعتبر نفسه محظوظًا لكونه رأى كل أجداده، وأنه أكتسب من جده الفريق محمد فوزي، الدقة والاهتمام بالتفاصيل، مُعلقًا:"كنت محظوظ إني شفت كل جدودي وتربيت في خيرهم وحضنهم، وجدي الفريق محمد فوزي كان له النصيب الأكبر، وكان في عمله قوي وصارم وعسكري من الدرجة الأولى، وفي بيته عكس ذلك ومعايا أنا كان الأمر مختلف، وكان شايلنا وهو بيضحك فأنا أول حفيد عنده توفى وأنا عندى 29 سنة وكان مستمتع بهدوئي، وأخدت من طباعه الدقة والاهتمام بالتفاصيل والإلتزام واحترام الآخر وثقافته، وكان بسيط".

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