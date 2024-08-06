فعاليات فنية متنوعة.. أسبوع خامس مميز في مهرجان العلمين الجديدة 2024

يشهد مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية 2024، أسبوعًا خامسًا مميزًا مليئًا بالفعاليات الفنية والرياضية المتنوعة، يتضمن هذا الأسبوع مجموعة من العروض المميزة التي تجمع بين الفن والموسيقى والمسرح، مع مشاركة نخبة مميزة من كبار النجوم، ويرصد الموجز في السطور التالية تفاصيل تلك الفعاليات.

مسرحية السندباد

يبدأ الأسبوع بعرض مسرحية "السندباد"، حيث يشارك النجم كريم عبد العزيز بجانب نخبة من الفنانين، مثل نيللي كريم، مصطفى خاطر، شيماء سيف، وبيومي فؤاد. ستعرض المسرحية على مدار ثلاثة أيام، من 8 إلى 10 أغسطس، على خشبة المسرح، لتأخذ الجمهور في رحلة ساحرة.

حفل عمرو دياب

كما سيحيي الهضبة عمرو دياب حفلًاغنائيًا كبيرًا يوم الجمعة 9 أغسطس على خشبة مسرح اليو أرينا، حيث يعد هذا الحفل من أبرز الأحداث المنتظرة في المهرجان.

وكان عمرو دياب، قد أصدر مؤخرًا ريمكس مقسوم لأغنيته الشهيرة "الطعامة" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، وميكس ماستر أمير محروس.

ديانا حداد

ويختتم أسبوع مهرجان العلمين الجديدة 2024، بسهرة غنائية مميزة للفنانة ديانا حداد، التي ستشارك الجمهور بأجمل أغانيها في لقاء خاص مع الإعلامي شريف مدكور، وذلك على خشبة المسرح الروماني يوم السبت 10 أغسطس.

فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2024، تضفي أجواء من الفرح والمتعة على جمهور المهرجان، حيث يستمر في تقديم تجارب استثنائية لمحبي الفن والثقافة.

أهداف مهرجان العلمين 2024

يهدف مهرجان العلمين الجديدة 2024 إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، ما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، يساهم المهرجان في تعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية في البلاد، لتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، ويضيف إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية في مصر.

أهمية مهرجان العلمين الجديدة

يُعتبر مهرجان العلمين الجديدة هو الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط، حيث يحظى بأجندة متنوعة وزاخرة بالأنشطة والفعاليات الموسيقية، الرياضية والترفيهية، التي تحدث لأول مرة في مصر، يسعى المهرجان لجذب وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، في ظل التوجه العام لتصبح مدينة العلمين الجديدة أفضل الوجهات السياحية في العالم.

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