قبل انطلاقه .. تفاصيل حفل عمرو دياب في مهرجان العلمين 2024

في إطار الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، يترقب عشاق الفن والغناء في مصر والعالم العربي حدثاً فنياً ضخماً يتمثل في حفل النجم الكبير عمرو دياب.

هذا الحفل المقرر إقامته يوم 9 أغسطس في "يو أرينا" يأتي ضمن فعاليات الأسبوع الخامس للمهرجان، وينتظره جمهور ضخم على أحر من الجمر للاستمتاع بأجواء عالمية تجمع بين روعة الأداء وجمال التنظيم.

تفاصيل الحفل

ينطلق الحفل في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويستمر حتى منتصف الليل، مما يضمن تجربة فنية ممتدة وشيقة.

ويأتي الحفل في إطار التعاون المثمر بين مهرجان العلمين الجديدة وموسم الرياض، برعاية هيئة الترفيه السعودية، مما يعزز من قيمة الحدث ويضيف له طابعاً دولياً.

إجراءات وتنظيم الحفل

حرصت شركة تذكرتي على تنظيم الحفل بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية، حيث وضعت مجموعة من الشروط لضمان سير الفعاليات بسلاسة، منها:

• منع دخول المأكولات والمشروبات للحفاظ على نظافة المكان وراحة الجمهور.

• عدم استرجاع أو استبدال التذاكر لضمان التزام الجميع بالقوانين.

• منع الدخول والخروج خلال الحفل لضمان عدم حدوث أي ازدحام أو تشويش.

• إغلاق الأبواب في موعد محدد لضمان عدم دخول أي شخص بعد بدء العرض.

فئات وأسعار التذاكر

تتضمن التذاكر أربع فئات مصممة لتلبية احتياجات وتفضيلات مختلفة، حيث تبدأ الأسعار من الفئة العادية وتصل إلى فئات أكثر تميزاً:

• الفئة العادية : 800 جنيه مصري.

• الفئة الثانية : 1200جنيه مصري.

• فئة الطاولات العالية: 90 ألف جنيه مصري للطاولة التي تستوعب ستة أفراد.

• فئة الاستراحات: 160 ألف جنيه مصري للطاولة التي تستوعب ثمانية أفراد.

التعاون مع موسم الرياض

يأتي هذا الحفل في إطار التعاون المشترك مع موسم الرياض، ويشمل أيضاً حفلات أخرى لنجوم كبار مثل كاظم الساهر، بالإضافة إلى عروض مسرحية مميزة.

هذا التعاون يعزز من مكانة مهرجان العلمين كحدث ثقافي وترفيهي دولي بارز، ويؤكد على التزام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتقديم فعاليات فنية تجمع بين الإبداع والتميز.

رؤية الشركة المتحدة

تسعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من خلال مهرجان العلمين الجديدة إلى تسليط الضوء على التطورات العمرانية في منطقة الساحل الشمالي الغربي، وتعزيز السياحة والفرص الاستثمارية في المدينة.

مهرجان العلمين الجديدة ليس مجرد حدث فني، بل هو منصة تهدف إلى إبراز الوجه الجديد للمدينة وتعزيز مكانتها كوجهة ثقافية وترفيهية رائدة في المنطقة.

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