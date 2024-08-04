مواعيد حفلات نجوم الفن في الصيف وشروط حضورها

يشهد شهر أغسطس المقبل نشاطًا فنيًا متميزًا حيث يستعد عدد كبير من النجوم لإحياء حفلات غنائية ضخمة ضمن موسم حفلات الصيف لعام 2024، سيتم تنظيم هذه الحفلات في عدة دول مختلفة، وسيقدم الفنانون خلالها مجموعة من أغانيهم الشهيرة التي تناسب أجواء الصيف، ومن خلال هذا التقرير يستعرض الموجز ابرز هذه الحفلات، والتي تعد فرصة مميزة للجماهير للاستمتاع بأوقاتهم مع فنانيهم المفضلين في أجواء موسيقية رائعة.

حفل عمرو دياب في العلمين

الهضبة عمرو دياب، الذي يعتبر من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في مهرجان العلمين الجديدة بدورته الثانية. سيقام الحفل يوم الجمعة 9 أغسطس الجاري، ومن المتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا. عمرو دياب سيقدم في هذا الحفل مجموعة من أغانيه التي أحبها الجمهور وتناسب أجواء الصيف.

حفل محمد رمضان في بيروت

النجم محمد رمضان يخطط لإحياء حفل غنائي في العاصمة اللبنانية بيروت يوم 17 أغسطس. رمضان قد روج لهذا الحفل عبر حسابه على إنستجرام قائلاً: "يا لبنان الدنيا هتحلو وهناكل سوشي في الجو، وثقة في الله هتفتكروا كلامي." محمد رمضان سبق وأحيا حفلًا ناجحًا في بورتو جولف مارينا حضره جمهور كبير، حيث دخل المسرح بسيارة لامبورجيني على أنغام أغنيته "هتولع".

في هذا الحفل، قدم رمضان مجموعة من أغانيه الشهيرة مثل "الملك"، "مافيا"، "نمبر وان"، و"ثابت"، كما قدم رقصاته الاستعراضية المعتادة. أيضًا، أطلق حملة "لا للمخدرات.. متخليش حاجه تسيطر عليك وياما بلاد راحت بسببها"، مؤكدًا على أهمية الابتعاد عن المخدرات.

حفل نانسي عجرم في إسبانيا

الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ستلتقي بجمهورها في إسبانيا من خلال حفل غنائي ضخم يوم 8 أغسطس في مهرجان ماربيلا آرينا. هذا الحفل يعد من أبرز فعاليات الصيف في إسبانيا ومن المتوقع أن يشهد حضورًا كبيرًا.

من ناحية أخرى، تستعد نانسي عجرم لخوض أولى تجاربها في مجال التمثيل من خلال فيلم جديد يجمعها بالنجم عمرو دياب. هذا الفيلم، الذي يحظى بدعم من هيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، سيكون من نوعية الأفلام الموسيقية الرومانسية.

حفل محمد حماقي في السعودية

المطرب المصري محمد حماقي سيحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا في المملكة العربية السعودية يوم 22 أغسطس. سيقام الحفل على مسرح أبو بكر سالم كجزء من الفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية. حماقي سيقدم مجموعة من أغانيه المحبوبة والتي تنتظرها جماهيره بشغف.

حفل ويجز في ختام العلمين

النجم الصاعد ويجز سيختتم فعاليات مهرجان العلمين بحفل غنائي يوم 30 أغسطس. ويجز سيقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه، بالإضافة إلى الاستعراضات التي اشتهر بها في حفلاته. هذا الحفل سيكون ختامًا رائعًا لموسم صيفي حافل بالفعاليات الموسيقية.

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