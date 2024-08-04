حفلات الصيف 2024.. تعرف على أبرز الفعاليات الغنائية لشهر أغسطس

حفلات الصيف 2024.. يستعد العديد من النجوم لإحياء حفلات غنائية ضخمة خلال شهر أغسطس الجاري، ضمن موسم حفلات الصيف لعام 2024، هذه الفعاليات ستقام في مختلف الدول، ويقدم الفنانون خلالها مجموعة مميزة من أغانيهم الشهيرة التي تتماشى مع أجواء الصيف، وفي السطور التالية يرصد الموجز مواعيد وأماكن تلك الحفلات.

عمرو دياب

يحيي الهضبة عمرو دياب حفلًا غنائيًا كبيرًا، ضمن مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، وذلك يوم الجمعة المقبلة الموافق9 أغسطس، ومن المقرر أن يقدم خلاله مجموعة من أغانيه المميزة.

وكان عمرو دياب، قد أصدر مؤخرًا ريمكس مقسوم لأغنيته الشهيرة "الطعامة" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، وميكس ماستر أمير محروس.

نانسي عجرم

كما تلتقي نانسي عجرم، بجمهورها في إسبانيا، حيث ستحيي حفلاً غنائيًا كبيرًا في مهرجان ماربيلا آرينا، وذلك يوم 8 أغسطس الجاري.



وتستعد نانسي أيضًا لخوض أولى تجاربها في مجال التمثيل من خلال فيلم موسيقي رومانسي جديد يشاركها فيه عمرو دياب، وبدعم من هيئة الترفيه السعودية.

وكانت نانسي عجرم، قد طرحت مؤخرًا كليب "قلبي يامحتاس"، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "شوجر دادي"، الذي قام ببطولته النجوم ليلى علوى وبيومى فؤاد وحمدى الميرغني.

محمد حماقي

يحيي المطرب محمد حماقي حفلًا غنائيًا ضخمًا في السعودية، وذلك يوم 22 أغسطس، على مسرح أبو بكر سالم، يأتي هذا الحفل ضمن الفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، ويعد من الأحداث البارزة في جدول الحفلات الصيفية.

وكان محمد حماقي،قد طرح مؤخرا ثلاث أغنيات دفعة واحدة من ألبومه الجديد "هو الأساس" وهم: "صدمة"، "شاغل عيون الناس"، و"بناقص".

ويجز

ويختتم الفنان ويجز فعاليات مهرجان العلمين بحفل غنائي كبير في يوم 30 أغسطس وسيقدم خلال هذا الحفل مجموعة من أغانيه الشهيرة مع استعراضات مميزة، مما يجعل هذا الحدث ختامًا مثاليًا لموسم الصيف.

أهداف مهرجان العلمين 2024

وفي سياق آخر، يهدف مهرجان العلمين الجديدة 2024 إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، ما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، يساهم المهرجان في تعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية في البلاد، لتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، ويضيف إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية في مصر.

أهمية مهرجان العلمين الجديدة

يُعتبر مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط، حيث يحظى بأجندة متنوعة وزاخرة بالأنشطة والفعاليات الموسيقية، الرياضية والترفيهية، التي تحدث لأول مرة في مصر. يسعى المهرجان لجذب وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، في ظل التوجه العام لتصبح مدينة العلمين الجديدة أفضل الوجهات السياحية في العالم.

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