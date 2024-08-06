انطلاق بروفات مسرحية «السندباد» في العلمين الجديدة

يتجه النجم كريم عبدالعزيز وصناع العرض المسرحي «السندباد»، غداً، إلى مدينة العلمين الجديدة لبدء البروفات تحت قيادة المخرج أحمد الجندي، و سيتم عرض المسرحية ضمن فعاليات الأسبوع الخامس من مهرجان العلمين، والذي يبدأ يوم الخميس.

وتستعرض الموجز تفاصيل المسرحية

مشاركة كريم عبدالعزيز في مهرجان العلمين

يشارك النجم كريم عبدالعزيز لأول مرة في مهرجان العلمين من خلال مسرحية «السندباد»، التي تُقدم بالتعاون مع هيئة الترفيه السعودية وموسم الرياض. ستُعرض المسرحية على مسرح «يو أرينا» لمدة ثلاثة أيام، من الخميس إلى السبت، من الساعة العاشرة مساءً حتى منتصف الليل.

أسعار تذاكر مسرحية «السندباد»

أعلنت شركة «تذكرتي» عن أسعار تذاكر مسرحية «السندباد» عبر موقعها الرسمي، وحددت التذاكر بأربع فئات:

- Vip بـ 2000 جنيه

- Platinum بـ 1500 جنيه

- Gold بـ 1200 جنيه

- Silver بـ 500 جنيه

أحداث مسرحية «السندباد»

تدور أحداث مسرحية «السندباد» في إطار فانتازي حول عمر أبوالهول، الذي يجد قلادة سحرية في مقبرة قديمة تعود به إلى زمن السندباد. فيقرر أن ينتحل تلك الشخصية ليعيش حياة المغامرات والبطولات. يشارك في بطولة المسرحية نيللي كريم وشيماء سيف وبيومي فؤاد ومصطفى خاطر، ومن إنتاج آلاء الغزالي وإخراج أحمد الجندي.

عودة كريم عبدالعزيز إلى المسرح

تُعد مسرحية «السندباد» عودةً للفنان كريم عبدالعزيز إلى المسرح بعد غياب سنوات منذ آخر أعماله المسرحية «حكيم عيون» عام 2001، والتي كانت بطولة الراحل علاء ولي الدين والفنان أحمد حلمي، ومن تأليف أحمد عبدالله وإخراج هاني مطاوع.

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