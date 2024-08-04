جدول عروض مسرحيات مهرجان العلمين 2024 .. 9 مسرحيات مبهرة تنتظر الجمهور

أعلن مهرجان العلمين 2024 في نسخته الثانية عن جدول عروض المسرحيات التي ستقام على مدار شهر أغسطس الجاري.

مسرحيات مهرجان العلمين الجديدة

تشمل فعاليات مهرجان العلمين تسع مسرحيات متنوعة تعرض في أماكن مختلفة، بدأت مع مسرحية "الشهرة" للمخرج خالد جلال يوم الخميس 1 أغسطس، والتي استمرت لمدة ثلاث ليالٍ .

مسرحية "السندباد" تسحر الجماهير

تُعرض مسرحية "السندباد" في الفترة من 8 إلى 10 أغسطس على مسرح "يو"، وهي تأتي بالتعاون مع موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه.

تضم المسرحية مجموعة من أبرز النجوم مثل كريم عبد العزيز، نيللي كريم، وبيومي فؤاد.

تنوع في العروض المسرحية

سيتم عرض مسرحية "فيلم رومانسي" يوم 8 أغسطس في "نورث سكوير مول"، بينما ستعرض مسرحية "التلفزيون" من بطولة حسن الرداد وإيمي سمير غانم في الفترة من 15 إلى 17 أغسطس على مسرح "يو"، بالتعاون مع موسم الرياض والهيئة العامة للترفيه.

كما ستُعرض مسرحية "الستات عايزة إيه" يوم الخميس 15 أغسطس في "نورث سكوير مول"، وتستمر الفعاليات مع عرض مسرحية "البنك سرقوه" من 22 إلى 24 أغسطس، وهي من بطولة أشرف عبد الباقي وكريم محمود عبد العزيز.

أعمال متنوعة لأذواق مختلفة

يستمر عرض المسرحيات في "نورث سكوير مول" مع مسرحية "حدوتة بعد النوم" يوم 22 أغسطس، ويليها مسرحية "دكان أحلام" التي ستُعرض يومي 23 و24 أغسطس على المسرح الروماني في المدينة التراثية.

تختتم العروض بمسرحية "بولاك روج" التي ستُعرض يوم 30 أغسطس في "نورث سكوير مول".

إشادات واسعة بمسرحية "الشهرة"

نالت مسرحية "الشهرة" للمخرج خالد جلال إشادات نقدية وإعجاب الجمهور بعد عرضها لثلاث ليالٍ ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين.

تفاعل الجمهور بشكل إيجابي عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصفوا العرض بأنه "أروع ما وصل له فن الإخراج"، مشيدين ببراعة المخرج وبالمواهب التمثيلية والاستعراضية التي قدمت على المسرح.

قصة مسرحية "الشهرة"

تدور أحداث مسرحية "الشهرة" في إطار كوميدي استعراضي حول مجموعة من الشباب الموهوبين الذين يسعون للالتحاق بمؤسسة فنية مرموقة، ويخوضون صراعاً طويلاً لتحقيق حلم الشهرة.

تقدم المسرحية تجربة فنية متميزة تمزج بين المسرح والسينما، مما جعلها تُعتبر "هدية خالد جلال لكل شباب العرب".

بهذه العروض المتنوعة، يقدم مهرجان العلمين 2024 تجربة فنية غنية لجمهوره، مع وعد بمزيد من الإبداع والتنوع في الأعمال المسرحية القادمة.

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