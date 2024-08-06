ألبوم "مكانك" لعمرو دياب يتصدر قوائم أنغامي.. تعرف على التفاصيل

ألبوم "مكانك" لعمرو دياب.. نجح ألبوم النجم عمرو دياب "مكانك" في تصدر قائمة الأفضل على منصة "أنغامي" خلال النصف الأول من عام 2024، الألبوم، الذي طرحه دياب بمناسبة احتفالات رأس السنة 2024، حقق نجاحاً كبيراً وتصدر قوائم الاستماع في العديد من الدول العربية.

حفل عمرو دياب المرتقب في مهرجان العلمين

يستعد عمرو دياب لإحياء حفل ضخم ضمن الدورة الثانية من مهرجان العلمين، المقرر إقامته في مدينة العلمين الجديدة يوم الجمعة المقبل تحت شعار "العالم علمين".

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كبيراً، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن الذين اعتادوا حضور حفلات الهضبة.

تذاكر حفل الهضبة تشهد إقبالاً كبيراً

أعلنت إدارة مهرجان العلمين عن نفاد الدفعة الثانية من تذاكر حفله، وتم طرح دفعة ثالثة مقسمة إلى أربع فئات.

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان على فيسبوك بوستر الحفل، مع تأكيد نفاد التذاكر، ودعت الجمهور إلى حجز تذاكرهم فوراً للاستمتاع بالحفل.

أحدث إصدار لعمرو دياب .. ريمكس "الطعامة"

طرح عمرو دياب مؤخراً ريمكس مقسوم لأغنية "الطعامة"، من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم. ويُتوقع أن يقدم دياب في حفله المرتقب مجموعة متنوعة من أغانيه القديمة والجديدة مثل "يا قمر"، "يا أنا يا لا"، "هدد"، و"وحشتيني".

أزمة الهضبة الأخيرة

تجدر الإشارة إلى أن عمرو دياب مر بأزمة إثر صفعه لمعجب في حفل زفاف، ما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد هدأت الأزمة بعد اعتذار غير مباشر من دياب خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، حيث أعرب عن أسفه لجمهوره.

من الواضح أن عمرو دياب يواصل تحقيق نجاحات كبيرة، ويظل أحد أبرز الفنانين في الساحة الفنية العربية.

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