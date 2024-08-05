9 أغسطس.. محمد رمضان في الساحل الشمالى.. تعرف على السر

يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفلا غنائيا في مدينه الساحل الشمالي ، والمقرر إقامته يوم 9 أغسطس الجاري ، وسط عدد كبير من جمهوره ، وجاء هذا الحفل بعد نجاح حفله الاخير في بورتو مارينا .

حفلة محمد رمضان في الساحل الشمالي

ومنذ قليل أعلنت الشركة المنظمه للحفل البوستر الدعائي لحفل رمضان في الساحل عبر حسابهم الشخصي على إنستجرام وعلقت: في التاسع من أغسطس، سيأخذ محمد رمضان المسرح إلى مستوى جديد كليًا في سيلفرساندس الساحل الشمالي.

موعد حفل محمد رمضان في لبنان

بجانبه أعلن محمد رمضان عن موعد حفله الغنائي في لبنان في موعده دون تأجيل أو إلغاء ، وقال في مقطع فيديو على حسابه الرسمي على إنستجرام: حفلتي في بيروت هتكون في معادها رغم الأحداث، ولو قفلوا الخطوط الجوية هاجيلهم بالخطوط البحرية.

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آخر حفلات محمد رمضان

أحيا رمضان الاسبوع الماضي حفل غنائي كبير وسط عدد كبير من الجمهور في بورتو مارينا بالساحل الشمالي ، وأطلق رمضان حمله ضد المخدرات بعنوان "لا للمخدرات" وقدم خلال الحفل باقة من ألمع أغانيه القديمه والحديثة وسط تفاعل الجمهور.

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