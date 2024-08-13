متى تقام فاعليات مهرجان القلعة؟.. إليكم التفاصيل الكاملة

أيام قليلة تفصلنا، عن انطلاق فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، حيث يعد هذا الحدث الفني السنوي أحد أبرز الفعاليات الثقافية التي تضفي رونقًا خاصًا على ليالي القاهرة على مدار أربعة عشر ليلة متتالية، تبدأ تبدأ الدورة الثانية والثلاثين لعام 2024 الجاري، من يوم الخميس الموافق 15 أغسطس، حيث يشهد المهرجان عروضًا موسيقية متنوعة تُقام على مسرح محكى قلعة صلاح الدين الأيوبي، مقدمًا للجمهور تجربة فنية متميزة بأسعار رمزية، ويرصد الموجز في السطور التالية تفاصيل مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء.



برنامج مهرجان القلعة 2024



تفتتح الفنانة نسمة عبد العزيز المهرجان برفقة فرقتها الموسيقية، في اليوم الأول الموافق 15 أغسطس، مقدمة عرضًا يمزج بين الموسيقى الكلاسيكية والإيقاعات العصرية، ويليها حفل الفنانة الشابة كارمن سليمان، التي ستقدم مجموعة من أغانيها المحبوبة، مما يضمن بداية مفعمة بالحيوية والإبداع.



موعد حفل فرقة الموسيقى العربية



تستعد فرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو علاء عبد السلام لإحياء أمسية رائعة في اليوم الثاني الموافق 16 أغسطس الجاري، بمشاركة كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب، حيث سيقدمون مجموعة من الأعمال الموسيقية التي تجمع بين الكلاسيكية والحديثة، وفي تكريم خاص، ستقدم الفرقة أغاني الفنانة الكبيرة وردة، لتعيد إحياء ذكرياتها الخالدة.



موعد حفل بلاك تيما



تتألق فرقة بلاك تيما على المسرح في اليوم الثالث الموافق 17 أغسطس بأغانيها التي تمزج بين الروك والإيقاعات الأفريقية، تليها فرقة الفنان لؤي، الذي سيقدم باقة من أغانيه الشهيرة التي تجمع بين الرومانسية والإيقاع السريع، ليختتموا الأمسية بروح مفعمة بالطاقة.

موعد حفل عمرو سليم



يشهد اليوم الرابع 18 أغسطس عودة الفنان عمرو سليم برفقة فرقته لتقديم مقطوعات موسيقية تمزج بين الأنماط الكلاسيكية والحديثة، بينما يُقدم الفنان الشاب حمزة نمرة عرضًا يتضمن أغانيه ذات الكلمات العميقة والإيقاعات المتنوعة، ليكون الحفل مزيجًا من الإبداع والتجديد.

موعد حفل فريق جلاس أونيون



في اليوم الخامس الموافق 19 أغسطس تجمع هذه الأمسية بين الثقافات المختلفة، حيث سيبدأ الحفل بفريق جلاس أونيون، الذي يمزج بين الموسيقى الغربية والشرقية بأسلوب مبتكر. تليهم عروض موسيقى الهند، التي ستأخذ الجمهور في رحلة موسيقية مميزة بفضل إيقاعاتها الفريدة.



موعد حفل محمود التهامي ودينا الوديدي



في اليوم السادس الموافق 20 أغسطس يُخصص هذا اليوم لتقديم تجربة موسيقية روحية، حيث يقدم الموسيقار فتحي سلامة عرض "الصوفية والحداثة" بمشاركة الشيخ محمود التهامي، يلي ذلك حفل الفنانة دينا الوديدي التي ستقدم مجموعة من الأغاني ذات الكلمات العميقة والإيقاعات المعاصرة، لتخلق جوًا من التناغم مع الجمهور.



موعد حفل نادية مصطفى



في اليوم السابع الموافق21 أغسطس يحتفي المهرجان بالطرب الأصيل مع الفنانة نادية مصطفى وفرقتها، ويليها حفل الفنان القدير علي الحجار، الذي سيقدم باقة من أغانيه التي تتميز بالإحساس العميق والكلمات الراقية.

موعد حفل إيهاب توفيق



في اليوم الثامن الموافق 22 أغسطس، تتميز هذه الأمسية بعروض فرقة الإنشاد الديني، تليها حفل للفنان إيهاب توفيق، الذي سيقدم مجموعة من أغانيه الشهيرة التي تمزج بين الطرب والإيقاع الحديث.

حفل هاني شاكر في مهرجان القلعة

موعد حفل هاني شاكر وإيمان عبد الغني



في اليوم التاسع الموافق 23 أغسطس تقدم الفنانة إيمان عبد الغني وفرقة الموسيقى العربية عرضًا مميزًا يتبعه حفل للفنان هاني شاكر، حيث سيقدمون أغانيهم التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة.



موعد حفل نسمة عبد العزيز



في اليوم العاشر الموافق24 أغسطس تبدأ الأمسية بعرض سينمائي موسيقي لأوركسترا القاهرة السيمفوني، تليها الفنانة نسمة محجوب التي ستقدم مجموعة من الأغاني التي تميزت بصوتها القوي وإحساسها العالي.



موعد حفل سمر طارق ومصطفى حجاج



في اليوم الحادي عشر الموافق 25 أغسطس تستهل الفنانة سمر طارق الأمسية بأغانيها التي تجمع بين الطرب الحديث والإيقاع الشبابي، يليها الفنان مصطفى حجاج بأغانيه التي حققت نجاحًا واسعًا بين الشباب.



موعد حفل ياسين التهامي



في اليوم الثاني عشر الموافق26 أغسطس تعود الأجواء التقليدية مع فرقة مواويل والشيخ ياسين التهامي، حيث سيقدمون مجموعة من الأغاني الشعبية والأناشيد الدينية.

موعد حفل مدحت صالح في مهرجان القلعة



موعد حفل سعد العود ومدحت صالح



في اليوم الثالث عشر الموافق 27 أغسطس يجتمع العمالقة في هذه الأمسية، حيث يبدأ الحفل بالفنان سعد العود، تليها وصلة غنائية للفنان مدحت صالح وعمرو سليم.



موعد حفل عمر خيرت



في اليوم الرابع عشر الموافق28 أغسطس يختتم المهرجان بعرض لأوركسترا مركز تنمية المواهب، ثم حفل ختامي مع الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، ليكون مسك الختام بأجواء من الإبداع والإبهار.

تفاصيل الحضور



تتوفر تذاكر مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء بسعر رمزي يبلغ 60 جنيهًا، وتشمل تذكرة الحضور حفليْن في الليلة الواحدة. تفتح بوابات الدخول في الساعة الرابعة مساءً، وتبدأ الحفلات في تمام الساعة الثامنة مساءً.

خلفية عن المهرجان



يعد مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الذي انطلق لأول مرة في عام 1990، حدثًا ثقافيًا هامًا يسهم في تعزيز الحركة الفنية في مصر، ويجمع بين تقديم عروض متميزة وجذب السائحين والزوار من مختلف أنحاء العالم.

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