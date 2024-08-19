جومانا مراد تتصدر التريند بعد رقصها مع مصطفي حجاج.. إليك التفاصيل

تصدر اسم الفنانة جومانا مراد تريند جوجل بعدما ظهرت في مقطع مثير وهي ترقص مع المطرب مصطفي حجاج في احدي حفلاته في الساحل الشمالي، حيث تقضي وقتًا ممتعًا وتستغل فترة الإجازة للاسترخاء والاستمتاع بأجواء الصيف الرائعة مع أصدقائها المقربين، تمثل هذه اللحظات فرصة لجومانا للابتعاد عن ضغوط العمل الفني والاستمتاع بجمال البحر والأجواء الصيفية المنعشة، وتستعرض الموجز تفاصيل الفيديو المثير للجدل.



جومانا مراد تشارك في حفلة موسيقية بمشاركة مصطفى حجاج

جومانا مراد

خلال إجازتها، حضرت جومانا مراد إحدى الحفلات الموسيقية التي أقيمت في الساحل الشمالي، حيث كان من بين الحضور الفنان مصطفى حجاج. خلال الحفلة، قدم حجاج أغنيته الشهيرة "روح"، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، بما في ذلك جومانا التي ظهرت في مقاطع مصورة وهي ترقص على أنغام الأغنية، مما أضفى جوًا من البهجة والمرح على الحفلة.

إطلالة جومانا مراد تثير الاهتمام في الحفلة

جومانا مراد

لفتت جومانا مراد الأنظار خلال الحفلة بإطلالتها المميزة، حيث ارتدت فستانًا مكونًا من قطعتين مكشوف البطن. القطعة العلوية من الفستان تميزت بتداخل ألوان مختلفة، بينما جاءت التنورة باللون الأخضر، مما أضاف لمسة جريئة وأنيقة إلى مظهرها العام. تعد هذه الإطلالة جزءًا من أسلوب جومانا المعروف بالجمع بين الأناقة والجرأة في اختيار الأزياء.

نجاح مسلسل "مفترق طرق" على منصة "شاهد vip"

جومانا مراد

على الصعيد الفني، كانت جومانا مراد قد قدمت أداءً مميزًا في مسلسل "مفترق طرق"، الذي عرض مؤخرًا عبر منصة "شاهد vip"، هذا المسلسل، المقتبس عن المسلسل الأجنبي "The Good Wife" الذي عرض لأول مرة عام 2009، يتناول قصة امرأة تعيد بناء حياتها بعد فضيحة سياسية تورط فيها زوجها، حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا بفضل الأداء المميز لفريق العمل الذي شمل نجومًا مثل هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري، إلى جانب جومانا مراد.

جومانا مراد تواصل نجاحاتها في رمضان 2024 بمسلسل "عتبات البهجة"

جومانا مراد

في رمضان 2024، تألقت جومانا مراد في مسلسل "عتبات البهجة"، الذي عرض في النصف الأول من الشهر الكريم وتكون من 15 حلقة، المسلسل من بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني، وشارك فيه أيضًا نخبة من النجوم مثل صلاح عبد الله وعنبة، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الشباب، المسلسل مأخوذ عن رواية للأديب الكبير إبراهيم عبد المجيد، وقام بمعالجة الدرامية مدحت العدل، فيما تولى إخراجه مجدي أبو عميرة.

جومانا مراد

تعيش الفنانة جومانا مراد حاليًا فترة من النشاط الفني المميز، بالتوازي مع الاستمتاع بحياتها الشخصية والاجتماعية، من خلال مشاركتها في الحفلات الصيفية بالساحل الشمالي، وإطلالتها الجريئة، وكذلك نجاحاتها المتتالية في المسلسلات الدرامية، تواصل جومانا مراد ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز النجمات في الساحة الفنية العربية.

جومانا مراد

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