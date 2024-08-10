حضرت الفنانة ليلى علوي حفل الفنان راغب علامة الذي أُقيم في الساحل الشمالي، وشاركت جمهورها لحظات من الحفل عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

ليلى علوي تُشعل الأجواء برقصها في حفل راغب علامة بالساحل الشمالي

ظهرت ليلى علوي في مقطع الفيديو رصده موقع الموجز ، وهي تتمايل وترقص على أنغام أغنيات راغب علامة الشهيرة مثل "نسيني الدنيا" و"الحب الكبير".

حضور مميز وإطلالة ملفتة

رافقت ليلى علوي شقيقتها إلى الحفل، ولفتت الأنظار بفستانها الأصفر الأنيق. خلال الحفل، وجه راغب علامة التحية لليلى علوي، ونزل من المسرح ليسلم عليها، في لفتة جميلة لاقت استحسان الجمهور.

ليلى علوي

آخر أعمال ليلى علوي

كان فيلم "جوازة توكسيك" آخر أعمال ليلى علوي، حيث تدور أحداثه في إطار كوميدي حول قصة حب بين فريدة وكريم. يواجه الثنائي سلسلة من الصراعات والتحديات عند عودتهما إلى مصر بعد تدخل الأهل في حياتهما بسبب اختلاف خلفياتهما الاجتماعية.

الفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وشارك في بطولته نخبة من النجوم مثل بيومي فؤاد، وتامر هجرس، وهيدي كرم، ومحمد أنور.

تعاونات سابقة

ليست هذه المرة الأولى التي تتعاون فيها ليلى علوي مع بيومي فؤاد، فقد اجتمعا سابقًا في فيلمي "شوجر دادي" و"ماما حامل" ، رغم أن هذه الأعمال لم تحقق النجاح المتوقع، إلا أن صناع فيلم "جوازة توكسيك" كانوا يأملون في أن يحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا عند طرحه في دور العرض.

نجاح فيلم "مقسوم"

شاركت ليلى علوي في فيلم "مقسوم"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائية العام الماضي.

تدور أحداث الفيلم حول ثلاث صديقات يتلقين دعوة لإحياء فرقة موسيقية قديمة في أسوان، مما يأخذهن في رحلة موسيقية مليئة بالمفاجآت.

الفيلم من تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، وشارك في بطولته شيرين رضا، وسما إبراهيم، وسارة عبد الرحمن.

تأجيل مفاجئ لفيلم "المستريحة"

بدأت ليلى علوي وصناع فيلم "المستريحة" تصوير مشاهدهم، لكن فجأة وبدون سابق إنذار، أعلن فريق العمل عن وقف التصوير وتأجيل الفيلم دون الكشف عن الأسباب وراء هذا القرار.

يُنتظر أن يتم الإعلان عن موعد استئناف التصوير وعرض الفيلم في وقت لاحق.

واقرأ أيضا

أجمد واحدة.. تامر حسني يغازل ليلى علوي بعد رقصتها المثيرة

ليلي علوى.. اكتشفها الراحل نور الشريف وتزوجت مرة واحدة وحكايتها مع ”أبلة فضيلة”

