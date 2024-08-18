درة تشعل مواقع التواصل بإطلالة صيفية ساحرة ومفاجئة

نشرت الفنانة درة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" صورًا جديدة تظهر فيها بإطلالة صيفية متميزة وجريئة رصدها موقع “ الموجز” .

إطلالة درة

ارتدت درة فستانًا من قطعتين باللون البيج، يتسم بقماش يشبه الصوف، وقد عكس هذا التصميم أسلوبها العصري والجريء.

الفستان كان عاري البطن، مما أضفى على إطلالتها لمسة من الجرأة والأناقة في الوقت ذاته.

أكملت درة إطلالتها بنظارة كاجوال وأحمر شفاه وردي خفيف، مما أضفى لمسة من الحيوية على ملامحها.

درة

ردود فعل متباينة

أثارت الصور التي نشرتها درة جدلاً واسعاً بين متابعيها، حيث حظيت بتفاعل كبير على "إنستجرام".

تلقّت الصور العديد من الإعجابات والتعليقات التي تعبر عن إعجاب جمهورها بإطلالتها، من بين التعليقات التي نالت إعجاب المتابعين: "أحلى درة في الدنيا"، و"في حد أحلى من القمر.. انتي".

هذه التعليقات تشير إلى مدى التأثير الإيجابي الذي أحدثته إطلالتها الجديدة على جمهورها.

درة

مشروع فيلم "وين صرنا"

في جانب آخر، كشفت درة عن تفاصيل مشروعها الفني الجديد، فيلم "وين صرنا"، الذي تعمل عليه حاليًا كمخرجة ومنتجة.

نشرت درة مجموعة من الصور على "إنستجرام" وعلّقت عليها بأنها بدأت العمل على هذا الفيلم الوثائقي منذ عدة أشهر، وقد وصلت مراحل الإنتاج إلى التصوير والمونتاج.

أكدت أن هذا المشروع يحمل لها قيمة خاصة لأنه يمثل تجربة جديدة لها في مجال الإخراج والإنتاج، وهو حلم كان يراودها منذ فترة طويلة.

وأضافت درة أنها ممتنة لكل من دعمها في هذا المشروع، وأعربت عن شكرها للذين ساهموا في تحقيق هذا العمل، خاصةً نادين وعائلتها التي ألهمتها بفكرة الفيلم.

رد على الشائعات

في سياق آخر، انتشرت مؤخراً شائعات حول انفصال درة عن زوجها رجل الأعمال هاني سعد.

لم ترد درة على هذه الشائعات بشكل مباشر، بل اختارت الرد بطريقة غير تقليدية من خلال نشر جلسة تصوير رومانسية تجمعها بزوجها. ظهرت درة في الصور وهي ترتدي فستانًا أسودًا بسيطًا مع مكياج خفيف، بينما ارتدى هاني سعد بدلة سوداء أنيقة.

الصور عكست عمق العلاقة بين الزوجين وأكدت على استمراريتها، مما أضفى طابعاً من الأناقة والرقي على هذه اللحظات الخاصة.

أعمال درة الأخيرة

على صعيد الأعمال التلفزيونية، كانت آخر مشاركة لدرة في مسلسل "الأجهر"، الذي عُرض خلال رمضان الماضي. شاركت درة في بطولة المسلسل إلى جانب مجموعة من النجوم مثل عمرو سعد، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أنوشكا، ناهد السباعي، سارة سلامة، أحمد صفوت، وخالد زكي.

حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا خلال فترة عرضه، وقد نال إشادات واسعة من الجمهور والنقاد على حد سواء، مما يبرز تألق درة واستمرارها في تقديم أدوار مميزة وجذابة.

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