مزة الساحل.. رانيا يوسف تتألق بإطلالة جريئة في إجازتها الصيفية

تصدرت الفنانة رانيا يوسف التريند بعد إطلالتها المثيرة للجدل في الساحل الشمالي، والتي نشرتها على حسابها الرسمي عبر منصة إنستجرام، و التي توثق استمتاعها بالعطلة الصيفية على شواطئ الساحل الشمالي، ولفتت الأنظار بإطلالة جريئة ومتميزة أظهرت فيها أناقتها وذوقها الرفيع في اختيار الملابس، ويرصد الموجز ردود الأفعال وسر تصدرها التريند

تفاصيل الإطلالة الصيفية لرانيا يوسف

إطلالة رانيا يوسف



اختارت رانيا يوسف لهذه المناسبة فستانًا طويلًا بأكمام مكشوفة، حمل توقيع العلامة التجارية الشهيرة Maje. تميز الفستان بلونه الأسود المزين بطبعات فضية، مما أضفى لمسة من الفخامة والجاذبية على مظهرها. وقد بلغ سعر هذا الفستان 535 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل حوالي 26 ألف جنيه مصري، وهو ما يظهر حرصها على اختيار قطع مميزة وعصرية تعكس شخصيتها.

اللمسات النهائية.. قبعة وإكسسوارات بسيطة

إطلالة رانيا يوسف



لإكمال إطلالتها الصيفية، ارتدت رانيا يوسف قبعة كبيرة من الخوص، تميزت بتصميمها البسيط والمناسب لأجواء البحر. كما اعتمدت على بعض الإكسسوارات البسيطة التي أضافت لمسة من الأناقة دون أن تسرق الأضواء من الفستان.

إطلالة طبيعية.. اختيار متقن لمستحضرات التجميل

إطلالة رانيا يوسف



من الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا يوسف على تسريحة شعرها المنسدل الطبيعي على كتفيها، مما أضفى على إطلالتها لمسة من البساطة والعفوية. كما اختارت عدم المبالغة في استخدام مستحضرات التجميل، مكتفية بتحديد ملامح وجهها بشكل ناعم وأنيق يتماشى مع طبيعة المناسبة.

رانيا يوسف تستعد لعرض مسلسل "عمر أفندي"

إطلالة رانيا يوسف



بالتزامن مع عطلتها الصيفية، تستعد رانيا يوسف لمشاركة جمهورها بعمل درامي جديد يحمل عنوان "عمر أفندي"، والذي من المقرر عرضه على شاشة قنوات ON يوم الأحد المقبل، 18 أغسطس الجاري. يشارك في بطولة المسلسل النجم أحمد حاتم، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة.

تفاصيل قصة مسلسل "عمر أفندي"

إطلالة رانيا يوسف



يستعرض مسلسل "عمر أفندي" قصة حب رومانسية يعيشها البطل "عمر" الذي يجسد دوره أحمد حاتم. تتصاعد الأحداث بشكل مثير عندما يجد عمر نفسه في حقبة الأربعينيات من القرن الماضي، حيث يقع في حب شخصية جديدة تجسدها الفنانة رانيا يوسف. هذا الانتقال الزمني يضع البطل في مواقف معقدة تؤثر على حياته الشخصية وعلاقاته العاطفية.

كواليس العمل وتغيير الاسم



في البداية، كان من المقرر أن يحمل المسلسل اسم "السرداب"، إلا أن صناع العمل قرروا تغييره إلى "عمر أفندي"، ليعكس بشكل أفضل مضمون القصة وأجواءها. المسلسل سيتم عرضه حصريًا على شبكة قنوات ON، بالإضافة إلى عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة، مما يتيح للجمهور مشاهدته عبر الإنترنت أيضًا.

أبطال العمل وردود الفعل



يشارك في بطولة "عمر أفندي" نخبة من النجوم، من بينهم أحمد حاتم، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، ورانيا يوسف، بالإضافة إلى محمود حافظ. المسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبدالرحمن أبو غزالة.

أحمد حاتم يعلن عن انتهاء تصوير المسلسل



أعلن النجم أحمد حاتم مؤخرًا عن انتهاء تصوير مسلسل "عمر أفندي" عبر حسابه على إنستجرام، معربًا عن سعادته بانتهاء هذه الرحلة الطويلة التي وصفها بالصعبة والممتعة في الوقت نفسه. وأكد حاتم أن العمل كان مرهقًا وكبيرًا، لكنه قدمه بحب وإخلاص دون تقصير، معبرًا عن أمله في أن ينال إعجاب الجمهور عند عرضه.

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