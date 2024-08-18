النشرة الفنية لـ الموجز .. تكريم لطفي لبيب وأميرة العايدي في معركة قضائية وعمرو مصطفى يثير الجدل وروبي تتصدر المشهد .. مبيت

النشرة الفنية لـ الموجز.. تشهد الساحة الفنية هذه الأيام نشاطًا لافتًا وإصدارات جديدة تثير إعجاب الجمهور ، من الأغاني التي تتصدر منصات التواصل الاجتماعي إلى التكريمات الكبرى في المهرجانات السينمائية، إليكم أبرز الأخبار الفنية يرصدها موقع " الموجز "

حسناء سيف الدين تطرح أغنية "نبذة سريعة"

أطلقت الفنانة حسناء سيف الدين أغنيتها الجديدة بعنوان "نبذة سريعة" عبر موقع "يوتيوب" وجميع منصات التواصل الاجتماعي، الأغنية من كلمات محمود البحيري، ألحان وتوزيع أحمد وجيه، وإشراف دكتورة أمل إبراهيم. سجلت الأغنية في استوديو AW وأخرجها محمد الكشكي، بينما تولى التصوير مصطفى مجدي.

حسناء سيف الدين

روبي تتصدر التريند بأغنية "السنبلاوين"

استطاعت النجمة روبي أن تتصدر تريند جوجل بعد طرح أغنيتها الجديدة "السنبلاوين" يوم الجمعة ، الأغنية حققت مشاهدات عالية وتفاعلًا كبيرًا من الجمهور داخل وخارج مصر، حيث تم تداولها بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي. "السنبلاوين" هي من كلمات وألحان محمد رحيم، وتوزيع رقمي فيرال ويف وعمرو الخضري.

حمزة نمرة يتحدث عن فلسفته الفنية في مهرجان العلمين

في لقاء تلفزيوني على هامش مشاركته في مهرجان العلمين، تحدث الفنان حمزة نمرة عن رؤيته الفنية وأهمية توصيل المشاعر الصادقة في أغانيه. أكد نمرة أن مشاعره وتجاربه الشخصية هي أساس أعماله الفنية، معربًا عن سعادته عندما تتفاعل الجماهير مع هذه المشاعر.

حمزة نمرة

تكريم لطفي لبيب في مهرجان الإسكندرية السينمائي

أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط عن تكريم الفنان القدير لطفي لبيب في دورته الأربعين. سيتم تكريمه في حفل الافتتاح بمكتبة الإسكندرية، بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام. يُعد لطفي لبيب أحد أعمدة السينما المصرية، وله مسيرة فنية حافلة بالأدوار المميزة.

لطفي لبيب

خالد الصاوي يرد على شائعات وفاته

قام الفنان خالد الصاوي بالرد على شائعات وفاته التي انتشرت مؤخرًا عبر فيديو نشره على إنستجرام.

انتقد الصاوي بشدة مروجي هذه الشائعات، مؤكدًا أن مثل هذه الأخبار الكاذبة تحمل نوايا سيئة، لكنه فضل عدم الخوض في تفاصيل تلك النوايا.

خالد الصاوي

عمرو مصطفى يسجل القرآن الكريم بصوته

أثار الفنان عمرو مصطفى جدلًا واسعًا بإعلانه تسجيل القرآن الكريم بصوته. هذه الخطوة الجديدة لاقت تفاعلًا كبيرًا، حيث أوضح مصطفى أنه سيعيد تقديم جميع أعماله التي صدرت عام 1999 بصوته بعد انتهاء فترة ملكيتها.

عمرو مصطفى

مي عمر تتألق في إطلالة بيضاء

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها بمجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها على إنستجرام، حيث تألقت بإطلالة "سوت" بيضاء أنيقة. أكملت مي إطلالتها بقبعة متناسقة وإكسسوارات بسيطة، مما أضفى عليها لمسة من الرقي.

مي عمر

محمد عدوية في "حد النجوم" مع سالي عبد السلام

تستضيف الإعلامية سالي عبد السلام في برنامجها "حد النجوم" الفنان محمد عدوية، حيث يتحدث لأول مرة عن زوجته وتأثيرها الإيجابي على حياته الفنية والشخصية.

محمد عدوية

أميرة العايدي ترفع دعوى قضائية

أثارت الفنانة أميرة العايدي ضجة بعد رفعها دعوى قضائية ضد ورثة الفنان الراحل وائل نور، مطالبة بمبلغ 20 ألف جنيه كقيمة لمنقولاتها الزوجية بعد طلاقها منه. تزوجت العايدي من نور في 1991 وأنجبت منه طفلين.

أميرة العايدي

شيرين عبد الوهاب تواجه أزمة حقوق الملكية مع "روتانا"

واجهت الفنانة شيرين عبد الوهاب أزمة بعد حذف أغنيتها من يوتيوب بسبب شكوى من شركة "روتانا" حول حقوق الملكية الفكرية.

شيرين عبد الوهاب

بعد موجة من الغضب الجماهيري، قررت إدارة يوتيوب إعادة الأغنية، مما أثار فرحة كبيرة بين محبي شيرين، مؤكدين مكانتها القوية في قلوبهم.

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