أميرة العايدي تطالب بورثة وائل نور بعد 20 عامًا من الطلاق .. قضية جديدة تثير الجدل حول منقولاتها الزوجية

أثارت الفنانة أميرة العايدي ضجة كبيرة بعدما تصدرت عناوين الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، وذلك بعد رفعها دعوى قضائية تطالب فيها ورثة الفنان الراحل وائل نور بمبلغ 20 ألف جنيه، وهو ما يعادل قيمة منقولاتها الزوجية.

المثير في الأمر أن هذه الدعوى تأتي بعد مرور نحو 20 عامًا على طلاقهما، ما دفع المتابعين للتساؤل عن سبب المطالبة الآن ويرصد ذلك “ الموجز ” .

تفاصيل الدعوى القضائية

في الدعوى القضائية التي أقامتها الفنانة أميرة العايدي، طالبت بحقها في منقولاتها الزوجية التي تقدر بـ 20 ألف جنيه، وهو ما اعتبرته جزءًا من حقوقها الشرعية بعد طلاقها من الفنان الراحل وائل نور. وفقًا للعريضة المقدمة، فإن أميرة العايدي تزوجت من وائل نور في أبريل 1991، ورزقت منه بطفلين، هما سارة ويوسف.

الطلاق وقع بينهما في 30 أكتوبر 2004، إلا أن الفنانة لم تطالب بحقوقها حينها، حفاظًا على حضانة أطفالها.

أميرة العايدي

الامتناع عن المطالبة سابقًا

جاء في نص الدعوى أن أميرة العايدي امتنعت عن المطالبة بمنقولاتها الزوجية وحقوقها الشرعية في وقت الطلاق، وذلك لضمان بقاء حضانة الأطفال معها.

الاتفاق بين الطرفين كان ينص على عدم مطالبة الفنان الراحل بحقوق حضانة الأطفال طالما لم تطالب أميرة بحقوقها المالية. هذا الاتفاق استمر لسنوات، حتى بلغ الأطفال سن الرشد، وهو ما يفسر توقيت رفع الدعوى الآن.

مطالبات أميرة العايدي تجاه ورثة وائل نور

تتضمن الدعوى مطالبة ورثة الفنان الراحل وائل نور بسداد مبلغ 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى تحملهم المصروفات القانونية وأتعاب المحاماة.

الدعوى شملت أسماء العديد من ورثة الفنان، من بينهم الفنانة غادة النجار بصفتها وصية على القصر، وأسماء أخرى مثل روحية أحمد حسن ووجدية محمد صلاح الدين مرسي، الذين تم إخطارهم رسميًا بالدعوى.

ردود الأفعال والتساؤلات

قضية أميرة العايدي ضد ورثة وائل نور أثارت الكثير من الجدل بين المتابعين والمحبين، حيث تساءل الكثيرون عن سبب انتظارها كل هذه السنوات للمطالبة بحقوقها.

وفي حين لم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من ورثة الفنان الراحل، يترقب الجميع تطورات هذه القضية التي من المتوقع أن تكون حديث الأوساط الفنية والقانونية في الفترة القادمة.

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