خالد الصاوي يضع حداً للشائعات المتكررة: "أنا حيّ و بصحة جيدة"

في خطوة واضحة لوضع حد للشائعات التي تلاحقه، قرر الفنان خالد الصاوي الرد بنفسه على الأنباء الكاذبة حول وفاته التي انتشرت مؤخراً عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، نشر الصاوي مقطع فيديو تحدث فيه بشكل مباشر مع متابعيه وجمهوره

بدأ الصاوي الفيديو بتحية دافئة الذي رصده “ الموجز ” قائلاً: "السلام عليكم ازيكم يا أحبائي؟ سمعت أنني مُت أمس، خير في ايه؟!"

وأضاف مازحاً: "هذه ليست المرة الأولى التي أسمع فيها عن وفاتي، فقد تم نشر هذه الشائعة أربع مرات خلال الأربع سنوات الماضية!"، مشيراً إلى أنه في إحدى المرات أشيع أيضاً أن أولاده قد توفوا، مع أنه لا يملك أولاداً في الحقيقة.

انتقادات الصاوي لمطلقي الشائعات وتأثيرها على المجتمع

الصاوي لم يتوقف عند نفي الشائعات، بل قرر توجيه انتقاد حاد لكل من يروج لمثل هذه الأخبار الكاذبة. أشار إلى أن الشائعات دائماً ما تحمل في طياتها نوايا خبيثة، رغم أنه يفضل عدم الخوض في تفاصيل تلك النوايا.

وقال: "الناس اللي بتطلع الشائعات دي، مش هنقول نواياها ايه، لأنها لما بتطلع إشاعة، أكيد عندك حاجة غلط". كما أكد أن تأثير هذه الشائعات قد يكون كارثياً على الأهالي وعلى الأشخاص الذين يسمعونها.



وواصل الصاوي حديثه قائلاً: "الشخص اللي يعمل كدا هو شخص كاذب، وأؤكد لكم أني في الأمور الضرورية جداً والحساسة، لازم أطلع أكد أو أنفي أي حاجة".

وبأسلوبه الفكاهي المعتاد، اختتم كلامه قائلاً: "وثقوا أني لو مت، هكون أول واحد يطلع ويقول لكم".

خالد الصاوي

تامر حسني يرد على عتاب خالد الصاوي

في سياق آخر، كان هناك موقف سابق بين خالد الصاوي والنجم تامر حسني، حيث عبّر الصاوي في إحدى البرامج عن عتابه لتامر بسبب تأخره في التواصل معه.

جاء رد تامر حسني سريعاً عبر خاصية الاستوري على حسابه في إنستجرام، حيث كتب: "يا عم خالد إنت صاحبي وحبيبي، وتأخيرك عني ماكانش شخصي. لو كان شخصي، مكنتش هزعل واستناك سنة مش أسبوع!"

وأضاف حسني: "التأخير كان على كل الممثلين والمنتج والمخرج. يا ريتك قولتلي إنك زعلان على تليفوني من سنتين، كنت جيت لحد عندك صالحتك. والله معرفش إنك زعلان". واختتم رسالته بتعبير صادق عن مشاعره قائلاً: "أنا اللي زعلان لأن كان نفسي تبقى معايا وإنت اللي اختفيت. وعلى أي حال، زعلك عندي بالدنيا. وأول ما أرجع من السفر، إن شاء الله هجيلك لحد عندك أصالحك".

أحدث أعمال خالد الصاوي

وفيما يتعلق بالنشاط الفني، شارك خالد الصاوي مؤخرًا في فيلم "رحلة 404"، وهو عمل سينمائي أثار اهتمام الجماهير والنقاد.

الفيلم يتناول قصة غادة، وهي امرأة تتورط في مشكلة طارئة قبل أيام قليلة من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج، تجد غادة نفسها مضطرة للعودة إلى أشخاص من ماضيها المظلم، الذين كانت قد قررت قطع علاقاتها بهم، وذلك من أجل جمع مبلغ مالي كبير يمكنها من حل مشكلتها.

تتوالى الأحداث في إطار من التشويق والإثارة، ليصبح الفيلم حديث الساعة.

يضم الفيلم نخبة من النجوم مثل منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، ورنا رئيس ، وتولى كتابة السيناريو محمد رجاء، بينما قام بإخراج الفيلم المخرج المتميز هاني خليفة ، وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر، نظراً لما يقدمه من قصة مثيرة وأداء تمثيلي قوي من قبل جميع المشاركين.

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