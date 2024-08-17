روبي تتصدر التريند بأغنية "السنبلاوين" التي طرحتها أمس

استطاعت النجمة روبي أن تتصدر تريند جوجل ، بعد طرحها لأحدث أغنياتها التي تحمل إسم "السنبلاوين" والتي طرحتها أمس الجمعه عبر منصات الموسيقي وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ، وحققت مشاهدات عالية.

أغنية السنبلاوين تتصدر التريند

تداول العديد من جمهور روبي داخل وخارج مصر أغنية السنبلاوين بشكل كثيف عبر حساباتهم على الفيسبوك بوك وموقع اكس وانستجرام.

طرحت روبي أغنية "السنبلاوين" ضمن موسم الصيف ، وهي من كلمات وألحان محمد رحيم ، وتوزيع رقمي فيرال ويف ، وتوزيع عمرو الخضري.

وحصلت الأغنية على الكثير من التعليقات الإيجابية على أغنية السنبلاوين وجاءت كالآتي: إيه اللي حصل دا السنبلاوين اتعملها أغنية أنتي واثقة في الكلام ده يا فنانة ، السنبلاوين بتاعتنا عملت كل دا؟، هو في سنبلاوين غير بتاعتنا؟

كلمات أغنيه السنبلاوين

فل و100 ياسمين على أهل السنبلاوين

أنا روحت وجيت حبيت حنيت في السنبلاوين

ده عليهم خفة دم تنسي الهم لو أنت في غم الدور يتلم تحلق لباريس يا عريس وتروح السنبلاوين

100 فل و100 ياسمين على أهل السنبلاوين

أنا شكلي هسيب البيت وهعيش في السنبلاوين

دا عليهم حبة بط يحَلوا الشط

تلاقي البلطي في عينك نط

تلاقي المحشي كرنب اتحط يسَمَّع في الصين

زهقنا من لعب الجيام

عايزين نعيش ساعتين في سلام

مبقاش في مَلْكَة خلوها سالكة ماتخلصوا في 3 كلام

اللي معاك نفسه يلَنك

قلبك دا مع قلبه يسَنك

يفضل يسف وعليك يلف تضحكله يرجع يتَنِك..

اللي تحبه يسف سف

وتجيلوا دوغري يلف يلف

يفضل يلففك المَلَف

روبي

آخر أعمال روبي

طرحت روبي مؤخرا أجدد أغنياتها والتي تحمل إسم الليلة حلوة عبر منصات الموسيقي الشهيرة وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وكسرت حاجز المليون مشاهدة فور نشرها.

أغنية الليلة حلوة، كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري.



فيلم عصابة الماكس

كما شاركت روبي في آخر أعمالها الفنية وهو فيلم «عصابة الماكس » بطولتها والفنان أحمد فهمي ، أحمد فهيم ، لبلبة ، حاتم صلاح ، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم الفنان أحمد السقا ، حمدي الميرغني ، كريم فهمي ، هشام ماجد ، محمد لطفي ، محمد ثروت ، والعمل إخراج حسام سليمان ، وإنتاج عمرو كمال ، وتأليف أمجد الشرقاوي ورامي علي.

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