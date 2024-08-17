عمرو مصطفى يستجيب لطلب جمهوره ويسجل القرآن الكريم بصوته

في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، أعلن الفنان المصري الشهير عمرو مصطفى عن تسجيله للقرآن الكريم بصوته هذا الإعلان أثار ضجة كبيرة في الوسط الفني والديني، حيث يعتبر هذا التحول الفني خطوة جريئة وجديدة من نوعها.



عمرو مصطفى يسجل القرآن الكريم بصوته

وأوضح عمرو مصطفى أن جميع الأعمال التي قدمها في 1999 سوف تعود من جديد ولكن بصوته بعد انتهاء فترة ملكيتها وهي 20 عاماً.

عمرو مصطفي يستجيب لجمهوره ويسجل القرآن بصوته

وجاء قرار تسجيل عمرو مصطفى للقرآن الكريم بصوته ردا على جمهوره في أحد التعليقات ، والذي طلب منه أن يقوم بتسجيل القرآن بصوته كصدقة جارية.

حقيقة تقديم عمرو مصطفى أعماله السابقة بصوته

جدير بالذكر أن عمرو مصطفى أعلن مؤخرا عن تقديم أغانيه مرة أخري ولكن المرة القادمه سوف تكون بصوته ولكن بعد إنتهاء فترة الملكية وهي 20 عاما ، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

وكتب عمرو مصطفى وقال: الأغاني اللي عملتها هترجع تاني بصوتي بعد انتهاء مدة حقوقها، فيه أغاني عملتها من سنة 1999، يعني فاضل حوالي عشرين سنة وترجع الحقوق تاني ليا، ووصيتي لأولادي عدم التجديد لأي شخص، هنبتدي ننزلها من دلوقتي بصوتي، لكن بالكلام متغير وتوزيع جديد تمامًا، الأغاني دي هتفضل موجودة بصوتي طول العمر، وأي نسخة بصوت أي مطرب غناها قبل كده هتتمسح تمامًا بعد انتهاء المدة القانونية لها.

وأختتم مصطفى: هنفتح المجال للشباب الجديد إنهم يكتبوا على الألحان دي كلمات جديدة، خلال الخمس أو ست سنين الجايين، هكون محضر كل الأغاني اللي عملتها بصوتي مع كتابات شبابية جديدة، ونصيحة للمبدعين أي تصريح لا يزيد عن خمس سنوات.

آخر أعمال عمرو مصطفي

طرح عمرو مصطفي مؤخرا احدث ألبوماته والذي يحمل إسم «مالوش زي» عبر منصات الموسيقي وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

كما طرح أجدد أغنياته والتي تحمل إسم «سايبك» والتي حقق من خلالها ملايين المشاهدات بعد نشرها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

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