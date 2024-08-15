ما بين الكوميديا والازمات العائلية .. أيتن عامر تسخر من شقيقتها وفاء وتتجاهل تصريحات طليقها

في أجواء مليئة بالمرح، شاركت الفنانة أيتن عامر جمهورها بمقطع فيديو طريف على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث ظهرت في الفيديو برفقة شقيقتها الفنانة وفاء عامر، وسخرت منها بسبب طريقة وضعها للماسكرا.

لاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا من جمهورها وزملائها في الوسط الفني، وسط تجاهل أيتن عامر ، التام لتصريحات طليقها التي أثارت جدلاً واسعًا مؤخرًا، ورصد ذلك موقع “ الموجز ”

فيديو طريف يثير الإعجاب

ظهرت أيتن عامر في الفيديو وهي تمازح شقيقتها وفاء، حيث قالت: "أنا لازم وأنا بحط الماسكرا أفتح بؤي زي بنات كتير، معرفش ليه، بس لقيت وفاء بتتريق عليا، ودلوقتي بقت هي تعمل نفس الحركة."

الفيديو حاز على إعجاب عدد كبير من متابعي أيتن، وتفاعل معه العديد من نجوم الفن بتعليقاتهم الفكاهية.

آخر أعمال أيتن الدرامية والجدل الذي تبعها

فيما يتعلق بمسيرتها الفنية، كانت آخر أعمال أيتن عامر هو مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، الذي شاركت في بطولته مع الفنان ماجد المصري وعدد من النجوم العرب.

المسلسل عرض في الكويت خلال موسم رمضان 2024، لكنه لم يخلو من الأزمات، حيث تعرض لانتقادات حادة بدعوى الإساءة لصورة المرأة المصرية، ما دفع البعض للمطالبة بوقف عرضه، ورغم تصاعد الانتقادات، دافعت أيتن عن دورها، مشيرة إلى أن هناك أعمالًا أكثر جرأة لم تتعرض لنفس الهجوم.

ايتن عامر

تصريحات طليق أيتن عامر والصمت الذي تبعها

في سياق آخر، تصدرت أيتن عامر الترند بعد تصريحات طليقها المثيرة للجدل التي اتهمها فيها بمنعه من رؤية ابنهما.

هذه التصريحات أثارت موجة من التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكد طليقها أنه محروم من رؤية ابنه حتى في يوم عيد ميلاده.

ورغم هذا الجدل، التزمت أيتن بالصمت ولم ترد على هذه الاتهامات حتى الآن، ما أثار فضول جمهورها لمعرفة حقيقة الأمر.

بهذا الأسلوب المميز، تجمع أيتن عامر بين الكوميديا والفن في حياتها، بينما تواجه تحدياتها الشخصية بصمت، تاركة الجميع يتساءلون عما سيحدث في الأيام القادمة.

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