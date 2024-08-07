بعد تصدرها التريند.. محمد عز العرب يهاجم شقيقة طليقته الفنانة آيتن عامر

تصدر اسم الفنانة آيتن عامر مؤشرات البحث في جوجل، بعد تصاعد الخلافات العائلية، بينها وبين طليقها، وشن مدير التصوير محمد عز العرب هجوماً لاذعاً على شقيقة طليقته الفنانة آيتن عامر، ورغم أنه لم يذكر اسمها بشكل صريح، إلا أن السياق أوضح أنه يقصدها بالتحديد. جاءت تصريحات عز العرب من خلال حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، حيث عبر عن استيائه وغضبه من الأحداث الأخيرة التي شهدتها عائلته.

حظر الأطفال لوالدهم



في تفاصيل الهجوم الذي شنه عز العرب عبر خاصية "القصص القصيرة" على "إنستجرام"، قال:

"تسمع واحدة من الخالات وأنت بتكلم ابنك بتقول لبنتك هو أخوكي مبيسلمش عليه ليه، ويرد بخوف بكلم بابا".

وأكمل حديثه قائلاً: "فيتقفل الصوت عشان متسمعش بيتقال إيه، وتشوفه بيعيط ويقولك أنا هقفل ويتعملك بلوكات على كل وسائل الاتصال وتقولي إهدى".

تفاصيل ما نشره محمد عز العرب

أيتن عامر



لم يكن هذا الهجوم الأول من نوعه، فقد سبق ونشر عز العرب ستوري على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" قال فيها: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي كان سبب في أذى أولادي ومنعهم من أبوهم وجدهم وجدتهم وكل عائلتهم، ربنا موجود وإن شاء الله هشوف فيكم عجائب قدرته وعقابه".

إطلالات آيتن عامر



من ناحية أخرى، تتسم الفنانة آيتن عامر بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تجذب الأنظار إليها دائماً، فهي تختار بعناية ملابس وفساتين تبرز جمالها وقوامها المتناسق، وتتميز أزياؤها بالبساطة وعدم المبالغة، سواء كانت تختار فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية، كما تعتمد عامر على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، ما يعكس رقتها وأناقتها، وتترك خصلات شعرها منسدلة بشكل طبيعي على كتفيها، مما يزيد من جاذبيتها.

تعليق محمد عز العرب الأخير

آيتن عامر



أعاد مدير التصوير محمد عز العرب تأكيد موقفه الغاضب من خلال تعليقه الأخير على "إنستجرام"، قائلاً: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي كان سبب في أذى أولادي ومانعهم من أبوهم وجدهم وجدتهم وكل عائلتهم، ربنا موجود وإن شاء الله هشوف فيكم عجائب قدره وعقابه يا منافقين". يعكس هذا التعليق مدى الاستياء والغضب الذي يشعر به عز العرب تجاه ما يصفه بأنه ظلم واقع على أولاده.

السياق الاجتماعي والعائلي

آيتن عامر



هذه التصريحات تأتي في سياق نزاعات عائلية عامة بين شخصيات معروفة في الوسط الفني، حيث غالباً ما يتم تداول تفاصيل خلافاتهم عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. تعكس هذه الأحداث الضغوط النفسية والعاطفية التي يعيشها الأطراف المتنازعة، بالإضافة إلى التأثير السلبي على الأطفال والعائلة ككل.

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