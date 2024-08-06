طليق آيتن عامر يخرج عن صمته:"منعوني من رؤية أطفالي ومن التواصل معاهم"

أثار محمد عز العرب، مدير التصوير وطليق آيتن عامر، جدلًا واسعًا مؤخرًا بعد خروجه عن صمته بشأن منعه من رؤية أطفاله، في منشور له على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، وفي السطور التالية يرصد الموجز تفاصيل تلك الأزمة.

تحدث طليق الفنانة أيتن عامر عن مكالمة هاتفية مع ابنه، حيث ذكر أن أحد أفراد عائلة طليقته تدخل وطلب من الطفل عدم التواصل معه، مما أدى إلى قطع الاتصال وإغلاق الصوت، قائلًا:"يعني تسمع واحدة من الخالات وانت بتكلم ابنك اللي بتدعي العقل وإنها بتفهم في الأصول بتقول لبنتك هو اخوكي مبيسلمش عليه له، ويرد بخوف بكلم بابا فيتقفل الصوت عشان متسمعش بيتقال إيه وتشوفه بيعيط ويقولك أنا هقفل ويتعملك بلوكات على كل وسائل الاتصال بولادك وتقولي أهدى".

كما أعرب عن غضبه من حظر وسائل التواصل مع أبنائه، وكتب رسالة تعبر عن استيائه من منع أطفاله من رؤية والدهم وعائلتهم، وختم رسالته بالدعاء على من كان سببًا في هذا الوضع، معبرًا عن أمله في أن يظهر الله عدالته في هذا الأمر، حيث كتب من خلال الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" :"حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي كان سبب في أذى أولادي ومنعهم من أبوهم وجدهم وجدتهم وكل عائلتهم، ربنا موجود وإن شاء الله هشوف فيكم عجائب قدره وعقابه".



وكانت آيتن عامر، قد كشفت في تصريحات تلفزيونية خلال برنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة، للمرة الأولى عن شعورها بعد انفصالها عن زوجها السابق مدير التصوير محمد عز العرب، وذلك بعد مرور عامين على الطلاق. أوضحت آيتن أنها كانت تفضل عدم الحديث عن حياتها الشخصية في العلن، معتبرة أن محمد عز العرب شخص جيد، ولو لم يكن كذلك لما تزوجته من البداية.

آيتن عامر: "الطلاق من أصعب التجارب التي مررت بها"

وصفت آيتن عامر تجربتها مع الطلاق بأنها كانت صعبة للغاية، مؤكدة أن الطلاق من أسوأ الأمور التي يمكن أن تمر بها المرأة. وأوضحت أنهما قاما بتقديم شكاوى ومحاضر بعد الانفصال بعام، وأنها كانت دائمًا تحاول الدفاع عن نفسها وليس الهجوم.

آيتن عامر تبرر رفعها قضية ضد طليقها: "كنت في منطقة الدفاع وليس الهجوم"

وأشارت آيتن إلى أنها رفعت قضية ضد طليقها فقط للدفاع عن نفسها، وذلك بعد أن بادر هو برفع دعاوى قضائية. وأكدت أنها لم ترغب في الهجوم عليه أو التسبب في أي مشاكل، وأنها كانت دائماً في موقف المدافع.

آيتن عامر تؤكد على احترامها للخصوصية: "الناس ليس لها علاقة بأسباب الطلاق"

وأوضحت آيتن أن الناس لا ينبغي أن يكون لهم شأن في معرفة الأسباب الحقيقية وراء الطلاق، مشيرة إلى أن هناك مساحة من الخصوصية تحب أن تحترمها. أكدت أن محمد عز العرب شخص جيد، وأن احترامها له لم يتغير حتى بعد الانفصال.

آيتن عامر عن طليقها: "شخص كويس والانفصال لم ينقص من احترامنا لبعض"

وفي حديثها عن علاقتها بطليقها، قالت آيتن إنه ربما كان لديه شخص مقرب ينصحه بشكل خاطئ برفع دعاوى قضائية ضدها. ورغم ذلك، أكدت على أهمية وجود مساحة من الاحترام المتبادل بينهما بعد الانفصال، مشيرة إلى أنها ترى أن هذه المساحة موجودة بينهما.

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