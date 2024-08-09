طليق ايتن عامر يتمنى رؤية ابنه في عيد ميلاده

اشتعلت الأزمة مجددًا بين آيتن عامر وطليقها عز العرب ، حيث دخلا في صراع حاد على حضانة ابنهما ، وأثار هذا الخلاف جدلاً واسعًا في الأوساط الفنية والاجتماعية، خاصة بعد أن أعلن طليق آيتن عامر عن استغاثته برؤية ابنه في عيد ميلاده.

ونشر طليق آيتن عامر صورة مرفقة لمحضر شرطة عبر حسابه فيسبوك معلقاً: إلى من يهمه الأمر.. نفسي أشوف ابني في عيد ميلاده، حتى بالقانون مش عارف أشوف ولادي.

استغاثه طليق أيتن عامر

بداية الأزمة بين آيتن عامر وطليقها

الفنانة آيتن عامر تثير الجدل عندما نشر طليقها عز العرب بوست منذ أيام على حسابه الشخصي فيسبوك وقال : حسبي الله ونِعم الوكيل في كل اللي كان سبب في أذى أولادي ومانعهم من أبوهم وجدّهم وجدّتهم وكل عائلتهم، ربنا موجود وإن شاء الله هشوف فيكم عجائب قدره وعقابه يا منافقين.

طليق آيتن عامر يهدد شقيقتها وفاء عامر

وخرج عز العرب عن صمته في منشور آخر ، يتهم شقيقتها بأنها السبب في ابتعاد أبنائه عنه ووضعه في خانه الحظر عبر هواتفهم المحمولة ، وكتب طليق آيتن عامر عبر حسابه فيسبوك: يعني تسمع واحدة من الخالات وأنت بتكلّم ابنك اللي بتدعي العقل، وأنها بتفهم في الأصول بتقول لبنتك هو أخوكي مبيسلّمش عليه ليه يرد بخوف بكلّم بابا، فبيتقفل الصوت عشان متسمعش بيتقال إيه وتشوفه بيعيط ويقولك أنا هقفل ويتعملك بلوكات على كل وسائل التواصل بولادك وتقوللي إهدى.

أيتن عامر وطليقها

جدير بالذكر أن آيتن عامر وطليقها قد انفصلا بعد زواج دام 8 سنوات يوم 4 أغسطس 2023 ، وكان زواجهم 23 يوليو 2015.

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