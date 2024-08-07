احتفالاً بعيد ميلادها رزان جمال تدعو لمساعدة طفلة مريضة سرطان

في خطوة إنسانية نبيلة، احتفلت الفنانة رزان جمال بعيد ميلادها هذا العام بدعوة متابعيها للمساهمة في علاج مريضة بالسرطان ، وقد نشرت رزان عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي منشوراً مؤثراً، تحدثت فيه عن أهمية التكاتف والتضامن مع المرضى، ودعت الجميع للمساهمة ولو بالقليل.

رسالة إنسانية مؤثرة

أرفقت رزان مع منشورها صورة للمريضة، وروت قصة معاناتها مع المرض، وحاجتها الماسة إلى تكاليف علاج باهظة. وقد عبرت رزان عن إعجابها بشجاعة المريضة وإيمانها القوي بالله، ودعت الجميع إلى مد يد العون لها وقالت: عايزة أخصّص هذا اليوم لدعم حالة بتهمني كتير ساعدوني أجمع مساعدات لضياء، أمّ لولدين وتحارب مرض سرطان الثدي وعندها صعوبات مادّيّة كلّ مساعدة حتّى ولو كانت بسيطة تقدر تساهم في تغيير حياة ضياء.. دعمكم بيعنيلي كتير.



وأضافت رزان جمال رابط التبرع لضياء على حسابها الشخصي لمساعدة الطفلة وتشجيعهم على التبرع.

بجانبه اختيرت رزان جمال كسفيرة لمركز سرطان الأطفال في لبنان عام 2023/2024 ، وذلك بعد ظهورها في مسلسل "الثمن" والتي جسدت من خلاله دور أم لطفل مريض سرطان وأقنعت المشاهد بموقف الأم الصادق تجاه أبنها .

آخر أعمال رزان جمال

شاركت رزان جمال مؤخرا في مسلسل "الثمن" وهو المسلسل الوحيد الذي تم عرضه باللغتين الإسبانية والبرتغالية ، وحقق أعلي نسبة مشاهدة ، كما أنه اختل المركز الاول في 65 بلدا .

رزان جمال

دور رزان جمال في الثمن

جسدت اللبنانية رزان جمال دور أم لطفل يعاني من مرض السرطان ، أمام الفنان باسل خياط ، وهو العمل التي من خلاله استطاعت أن توصل رسالة لكل أم لديها طفل مريض سرطان بالصبر والتحمل.

كما شاركت في المارثون الرمضاني 2023 بمسلسل تغير جو" مع الفنانة منة شلبي.

فيلم أسد أسود

تنتظر رزان جمال عرس فيلمها الجديد "أسد أسود " وتقوم بالبطولة النسائية أمام الفنان محمد رمضان ، ويشارك في العمل ماجد الكدواني ، شريف سلامة ، أحمد عبدالحميد ، خالد الصاوي ، وإخراج العالمي محمد دياب ، وتأليف خالد وشيرين دياب.

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