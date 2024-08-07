تطورات الحالة الصحية لـ كندة علوش بعد إعلان إصابتها بالسرطان

ظهرت الفنانة السورية كندة علوش مؤخرًا برفقة بعض أصدقائها في إحدى القرى بالساحل الشمالي، وذلك بعد فترة قصيرة من إعلانها عن إصابتها بمرض السرطان، وشاركت الفنانة فيفي عبده صورًا من اللقاء عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت كندة بإطلالة صيفية مميزة، و تضمنت الصور العديد من نجمات الفن المصري، مثل نادية الجندي، ليلى علوي، وأمينة خليل، وتكشف الموجز تفاصيل إصابة كندة علوش بالسرطان

إعلان الإصابة بالسرطان

في لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي عبر قناتها على "يوتيوب"، أعلنت كندة علوش لأول مرة عن إصابتها بسرطان الثدي. كشفت كندة عن معاناتها خلال رحلة العلاج التي استمرت عامًا ونصف العام، وتجربتها مع تساقط الشعر جراء العلاج الكيماوي. وأوضحت كندة أنها فضلت أن تكون لوحدها خلال هذه الرحلة، وأعربت عن رغبتها في إبعاد زوجها، الفنان عمرو يوسف، وأولادها عن هذه الأجواء الصعبة.

كندة علوش

الدعم والإصرار

على الرغم من رغبة كندة في التعامل مع المرض بشكل فردي، إلا أن زوجها عمرو يوسف أصر على مرافقتها خلال جلسات العلاج والإشعاع. قالت كندة، "كنت أفضل أن أكون لوحدي في هذه الرحلة، وأرفض وجود زوجي عمرو يوسف معي خلال جلسات العلاج والإشعاع، لكنه كان يصر أن يأتي، يشغل وقتي مع أولادي ولم أهتم بالمرض"، هذا الدعم والمساندة من عمرو يوسف ساهم في تعزيز معنويات كندة خلال فترة العلاج.

كندة علوش

الصدمة المزدوجة

لم تكتفِ كندة بالتعامل مع مرضها فقط، بل واجهت صدمة أخرى عندما اكتشفت بعد شهر من تشخيصها أن والدتها مصابة بنفس المرض في الثدي الأيمن، ولكن في مرحلة ونوع مختلفين. وصفت كندة هذه التجربة بأنها كانت الصدمة الكبرى بالنسبة لها، إلا أنها تقبلت قضاء الله وقدره واعتبرتها رسالة من الله.

التجربة مع العلاج الكيماوي

كندة علوش

تحدثت كندة عن تجربتها مع العلاج الكيماوي وتأثيره على حالتها الجسدية والنفسية. قالت "شعري تساقط واشتريت باروكة، لكن بفضل الله كان التساقط خفيفًا"، كما نصحت كل امرأة بالفحص الدوري لتجنب الإصابة بهذا المرض الخبيث، مشيرة إلى أهمية الكشف المبكر في زيادة فرص العلاج والشفاء.

رسالة أمل

تعتبر تجربة كندة علوش مع السرطان رسالة أمل للكثير من النساء اللواتي يعانين من هذا المرض. من خلال مشاركتها لتجربتها الشخصية ومعاناتها، تسعى كندة إلى نشر الوعي حول أهمية الفحص الدوري والتعامل مع المرض بشجاعة وإصرار. تظهر كندة علوش كمثال حي على القدرة على التغلب على التحديات والتمسك بالأمل في مواجهة أصعب الظروف.

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